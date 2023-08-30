Фото: Наталия Ангарская

- Лежала дома в кровати, когда у мамы в соседнем подъезде сработал видеодомофон, - вспоминает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск жительница Ангарска Наталия. - На снятых им кадрах было видно, что в этот момент у двери стояли люди, а за их спинами...появилось яркое свечение, которое через мгновение исчезло.

По словам женщины, падение горящего метеора камеры, установленные на одном из домов 7-го микрорайона, зафиксировали ночью 29 августа, в 00:32. Ролик попал в соцсети, где болид уже назвали метеоритом. Однако долетели ли его фрагменты до поверхности Земли - неизвестно.

- Безусловно, это реальный болид - яркий метеор. В атмосфере сгорело космическое тело, - отметил директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Также в комментариях к видео нашлись другие очевидцы пролета космического "пришельца".

- Мы были в Энхалуке на Байкале, поздно вечером видели этот метеорит, сидели на берегу, прямо рядом...., как в кино...... был виден даже дым или газ за ним выходящий, зрелище знатное, даже немного жуткое! Вообще, если ночью посидеть на берегу Байкала, посмотреть на звездное небо, можно много чего увидеть интересного и странного, - написал один из пользователей соцсетей. (Орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

К слову, осенью 2022 года на кадры камеры того же домофона уже попадал падающий метеор. Однако тот был мнее ярким и крупным.

Фото метеора, снятого 29 октября 2022 года. Фото: Наталия Ангарская

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