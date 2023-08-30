Лето продолжается: синоптики рассказали, как долго в Иркутской области задержится жара

Погода этим летом выдалась теплой Фото: Оксана ЗУЙКО

Вот и подходит к концу это солнечное лето. Никто не будет отрицать, что для большинства людей это время года самое любимое. Время отпусков и встреч с друзьями на природе, время длительных походов и теплых вечеров. Три месяца пролетели незаметно. Погода этим летом выдалась теплой, несмотря на дождь и снег до самого мая. В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напомнили, что теплая погода пришла в регион только 27-29 мая. Это на 7-12 дней позже средних многолетних дат.

- За последние 30 лет летняя погода поздно установилась в Иркутской области в 2021, 2014, 2013, 2008 и 1995 годах. В 2023 году самая тёплая часть лета в большинстве районов области началась на 6−8 дней раньше обычного и она, вопреки привычным климатическим датам ещё не закончилась, сообщают метеорологи.

В июне через всю область прошли активные циклоны с осадками нехарактерными для этого месяца. В северных и верхнеленских районах региона шли интенсивные дожди из-за которых поднялись реки и подтопили населенные пункты.

В начале июля южный циклон только добавил влаги. За первую декаду месяца среднеобластная сумма осадков составила 43 мм, при норме в 25 мм. Конечно, после дождей уровень воды начал быстро подниматься. Затопило пониженные участки местности. В это время на севере области было сухо и жарко.

Температуры воздуха весь сезон изменялись от +10…+12… до +16…+18 градусов. Однако, уже в июле температуры начали расти и наступила летняя жара. Днем воздух прогревался до +25… и выше.

В августе 2023 температурный фон превысил климатические данные. Похолодание было только в середине месяца. И вот солнечный антициклон вновь разогнал тучи. Поэтому можно смело сказать, что лето выдалось умеренно-теплым.

В ряду наблюдений от самого теплого лета к самому холодному с 1982 года, лето 2023 года заняло почетную пятую позицию. Самое теплое лето было в 2002 году, а самое холодной – в 1989 году.