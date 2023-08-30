«Отрастят волосы, как у девчонки, и не поймешь, кто ты»: подростка избили из-за прически во время фан-встречи с тиктокером в Братске

Конфликт произошел в Братске Иркутской области после встречи интернет-сообщества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что там происходит? Ребят разъединяют?

Переговариваясь с подругами, автор видео продолжает снимать жесткую драку подростков. Двое парней вцепились в друг друга, пока их пытались успокоить сразу несколько человек. В это время вокруг находились дети – от 7 лет и старше. К счастью, никто из случайных очевидцев стычки не пострадал.

Очень быстро кадры облетели сеть. Оказалось, что конфликт произошел в Братске Иркутской области после встречи интернет-сообщества. В город приехал известный среди школьников тиктокер. По этому случаю на площади у драматического театра собралась толпа несовершеннолетних поклонников. Свидетели случившегося делятся в комментариях, что словесная перепалка между подростками началась из-за внешности одного из них, а точнее, из-за длинных волос. В результате парня с вывихом руки госпитализировали в больницу.

- Отрастят волосы, как у девчонки, и не поймешь, кто ты…

- Что за дурацкие стереотипы?

- Позорники! Как сброд себя повели, - разделились во мнениях пользователи соцсетей.

Видео попало и в руки сотрудников полиции. Сейчас представители ГУ МВД по Иркутской области разбираются в обстоятельствах драки. Личности ее участников уже установлены. Правоохранителями решается вопрос о квалификации их действий с точки зрения законодательства.

- Прокуратура Братска поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных полицией по сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в ходе инцидента, произошедшего на площади вблизи театра в Центральном районе Братска. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, полученных подростком, устанавливаются.