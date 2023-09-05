Погода в Иркутске 5 сентября 2023 года будет солнечной Фото: Оксана ЗУЙКО

Осень упорно наступает! Однако, понять это можно только по созревшему урожаю и желтым листьям в парке. Днем, по-прежнему, сохраняется летняя жара. Но разве иркутянам не хочется, чтобы теплые дни длились как можно дольше? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 5 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 5 сентября 2023 года

- В Иркутской области 5 сентября ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура поднимется до +28. На севере Катангского района +15, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 5 сентября 2023 года ожидается солнечной, без осадков, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +27.

Кроме того, по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, в северных районах возможны заморозки до -7 градусов, а вечером сильные дожди и ливни в западных районах области и горах южных районов.