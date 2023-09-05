«Новые люди» предложили дать талантливым иркутским школьникам и студентам бесплатный доступ к дополнительному образованию

Депутат Госдумы, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Проект под названием «Чеховская карта» предложила партия «Новые люди». Депутаты направили запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Новые люди отметили, что школьники и студенты всё чаще пользуются услугами дистанционного дополнительного образования. Это самые разные направления: от иностранных языков и дизайна до работы с искусственным интеллектом. Если в 2019 году такие онлайн-курсы проходили 1,5 млн человек, то в прошлом году уже 4,6 млн. «Чеховская карта» поможет развивать дополнительное образование. В итоге в выигрыше останутся все: и школьники со студентами, и лицензированные российские площадки.

- Тем, кто проявил себя в учёбе, справедливо дать возможность получить дополнительное образование на российских платформах бесплатно. Так у школьников и студентов появится возможность обучиться профессиям будущего. Эти навыки помогут молодым людям в дальнейшем заниматься интересным делом и одновременно хорошо зарабатывать, - сказал депутат Госдумы, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Он добавил, что «Чеховская карта» будет работать по тому же принципу, что и «Пушкинская карта», которая уже доказала свою эффективность. Она помогла повысить интерес молодёжи к культуре: музейным выставкам, театральным постановкам, российскому кино.

Среди других предложений «Новых людей», которые касаются образования, - введение единого оклада для педагогов в 75 тысяч рублей, снижение бюрократической нагрузки на учителей и усиление роли родительских советов. Они могут решать многие административные вопросы. Например, о введении школьной формы в каждом отдельном учреждении или о выборе поставщика школьного питания

Ещё одна инициатива, которую предложили депутаты, касается пересдачи ЕГЭ. По мнению «Новых людей», если разрешить ученикам пересдавать экзамен два раза, не дожидаясь следующего года, то выпускникам будут проще справиться со стрессом и продемонстрировать свои знания.