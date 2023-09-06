В Иркутской области отпечатали больше 3.6 миллионов бюллетеней для выборов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборы в Иркутске 2023 состоятся уже на этой неделе. Накануне в областном центре прошло итоговое совещание под руководством председателя облизбиркома Ильи Дмитриева. На встрече представители всех ведомств, в том числе региональных МЧС и МВД, сообщили о готовности. Расскажем, кого выбираем в этом году и как проголосовать

Выборы в Иркутске 2023: даты голосования

Единый день голосования в Иркутской области 10 сентября. Однако, отдать свой голос жители региона смогут не только в воскресенье. Так, в Приангарье приняли решение о проведении голосования в течение трех дней 8, 9, и 10 числа.

- В эти даты будет проходить голосование, как на региональных, так и на муниципальных выборах, - отметили в Избиркоме региона. - Это решение было принято с учетом обращений Общественной палаты региона, организаций инвалидов, Ассоциации муниципальных образований и других организаций. Многодневное голосование показало свою востребованность у граждан, поскольку позволяет обеспечить избирательные права различных категорий избирателей.

Избирательные участки, как обычно, будут открыты с 08.00 до 20.00 в указанные даты.

Выборы в Иркутске 2023: кого выбираем

- Всего на единый день голосования назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва и 171 муниципальная кампания, - поделились с КП-Иркутск представители Избирательной комиссии Иркутской области.

Что касается выборов депутатов регионального Заксобрания, областные списки партий озвучили еще в июле. В кампании принимают участие представители семи партий. Как их наименования и эмблемы будут размещаться в бюллетенях, определила в августе жеребьевка. Вот список по порядку: КПРФ, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия-За правду», «Гражданская Платформа», ЛДПР, Российская партия свободы и справедливости.

Законодательное Собрание Иркутской области состоит из 45 депутатов. По одномандатным округам избираются 22 парламентария, еще 23 – по партийным спискам. В этом году в 22 одномандатных округах в кампании участвуют 130 кандидатов.

Голосовать избиратели в Приангарье смогут 8, 9 и 10 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы в Иркутске 2023: кто голосует

Численность избирателей в Приангарье, по данным на 1 июля (по законодательству это число уточняется два раза в год - на 1 января и 1 июля – прим.авт.) составляет 1 832 276 избирателей. Для выборов депутатов Законодательного Собрания в регионе отпечатано 3 668 600 бюллетеней. Половина из них предназначена для голосования по одномандатным округам, половина – по единому округу. Так каждому избирателю вручат по два бюллетеня: первый - с фамилиями кандидатов в депутаты, второй – с названиями партий.

Некоторые из избирателей – 2514 человек - уже проголосовали. Досрочное голосование жителей в отдаленных и труднодоступных местах началось еще 25 августа и завершилось 4 сентября. Проживают эти избиратели в 14 районах Иркутской области. Добираться туда членам участковых комиссий приходилось по воздуху, по воде, а также при помощи ж\д транспорта и автомобилей высокой проходимости.

Кстати, новшеством этих выборов стала организация экстерриториального участка для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся сейчас в Иркутской области. Он работал с 1 по 4 сентября.

Выборы в Иркутске 2023: как найти свой избирательный участок

Узнать, где расположен избирательный участок можно благодаря прописке. Для этого на сайте ЦИК нужно ввести адрес регистрации. Также это легко можно сделать, если знаете номер избирательного участка.

Стоит отметить, что наибольшее число избирателей проживает в Иркутске. В областном центре их - 452 662. Далее следуют Ангарский городской округ и город Братск, 177 587 и 162 777, соответственно. Наименьшая численность избирателей в Катангском районе – 2 735 человек.

Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно введя адрес прописки на сайте ЦИК

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