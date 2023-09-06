Погода в Иркутске 6 сентября 2023 года будет дождливой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот и до нас добралась настоящая осень. Дожди плотной пеленой окутали регион. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 6 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 6 сентября 2023 года

- В Иркутской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, в северо-западных и южных районах местами сильные дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура при облачной погоде +12 градусов, а при прояснениях +21, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 6 сентября 2023 года будет дождливой. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду, температура +16…+18.

Кроме того, в северных районах области ожидаются заморозки до -7 градусов, а в западных, северо-западных, центральных, южных и верхнеленских районах - сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а также, порывы северо-западного ветра до 22 м/с.