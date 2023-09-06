Безопасность прежде всего: жителям Иркутска рассказывают, чем грозит майнинг в домашних условиях

Специалисты администрации города и сотрудники “Иркутскэнергосбыта” провели встречу с активными жителями предместья Марата. Фото: Пресс-служба компании «Иркутскэнергосбыт».

Мигают лампочки, скачет напряжение в сети, спать мешает монотонный постоянный гул? Вполне возможно, что в соседней квартире завелся майнер. Что это такое, чем опасно для соседей и, главное, как с этим бороться? На вопросы жителей Иркутска отвечают специалисты администрации города и сотрудники «Иркутскэнергосбыта». Одна из таких встреч с активными жителями предместья Марата прошла недавно в Правобережном округе.

- Майнинг - это добыча криптовалюты с помощью специального оборудования, - рассказал начальник Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыт» Сергей Якимов. - Так сложилось, что именно в нашем регионе эта деятельность очень распространена из-за очень доступного тарифа на электроэнергию для населения. Для майнинга используются приборы, которые отличаются постоянно высоким потреблением энергии, большим выделением тепла, работа вентиляторов сопровождается гулом.

Фермы для майнинга оборудуются в квартирах, на балконах, на чердаках и в подвалах, в подсобных помещениях, сараях, банях и так далее. Когда все это делается в бытовых условиях, никто не учитывает, что сети на такую нагрузку не рассчитаны. В итоге - перерывы в энергоснабжении, скачки напряжения, портится проводка, возникает опасность пожаров. Недавний трагический случай произошел в Шелехове: мужчина погиб при пожаре, который начался в бане, там работало оборудование для майнинга. А этой весной в одном из многоквартирных домов Иркутска случилась серьезная авария: для охлаждения работающего майнингового оборудования в одной из квартир были настежь открыты окна. В результате разморозились и лопнули батареи, затопило соседей…

- Дело не в майнинге как таковом, - пояснил Сергей Якимов. - Деятельность эта в России не запрещена. Но ею нужно заниматься в специально оборудованных помещениях, с выделенными мощностями, с соблюдением всех санитарных норм, где соблюдаются правила пожарной безопасности и нет проживающих рядом людей. Это центры обработки данных, которых в нашем регионе достаточно много.

Однако не все хотят зарабатывать легально и открыто. Самое неприятное то, что в таких квартирах, где создаются майнинговые фермы, как правило, никто не живет. Поставили, закрыли и получают прибыль, а страдают соседи.

- Именно поэтому мы работаем сообща с активными жителями, - считает Сергей Якимов. - Если есть подозрения, что в одной из квартир дома работает оборудование для майнинга, нужно сообщить об этом нам, позвонив по телефону или оставив сообщение в соцсетях. Обращаться можно и анонимно, мы проверяем все сообщения. Выезжаем на место вместе с представителями управляющей компании, с сотрудниками прокуратуры, полиции, если есть факт воровства электроэнергии.

Для майнинга используются приборы, которые отличаются постоянно высоким потреблением энергии.Фото: Пресс-служба компании «Иркутскэнергосбыт».

Кстати, насчет воровства история тоже весьма распространенная. Ведь если такая ферма питается от общедомовых сетей (когда, например, установлена на чердаке или в подвале), то огромный перерасход ложится на плечи всех собственников.

Энергетики выезжают на проверки и, даже не заходя в помещение, могут определить, действительно ли там ведется подобная деятельность. Они выдают собственнику квартиры предписание, а соседи могут повлиять на него со своей стороны. Очень часто бывает достаточно сказать: «Нам это мешает, прекращай, иначе будем жаловаться».

Бороться за собственное спокойствие и безопасность действительно имеет смысл: за последние годы «Иркутскэнергосбыт» подал против серых майнеров более 1,5 тысячи исков в суд. Более половины из них уже получили решение в пользу энергетиков и по ним взысканы немалые средства штрафов, ведь такая деятельность считается коммерческой и должна оплачиваться не по бытовому тарифу. Суммы выплат могут превышать миллион рублей. Эти средства идут, в том числе, и на развитие сетевой инфраструктуры.

- Был у нас такой сосед, - рассказала одна из участниц встречи. - Я заметила именно гул, как будто постоянно работает пылесос. Рядом с такой квартирой жить невозможно. Еще и свет постоянно отключается!

- Такие встречи планируем проводить регулярно. Важно, чтобы горожане знали, куда они могут обратиться, если соседи организовали в своей квартире или подвале дома майнинговую ферму, - отметила председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

- На таких встречах мы видим, что людям интересно узнать об этой теме подробнее, многие уже сталкивались с таким явлением, - пояснил Сергей Якимов. - Стараемся объяснить все технические и правовые моменты, ответить на все возникающие вопросы. Считаю, что помощь активных жителей будет очень полезна, ведь майнинг в бытовых условиях не только несет неудобства всем окружающим, но и создает реальную опасность.

Конкретно

Если вы подозреваете, что в вашем доме работает оборудование для майнинга, сообщите об этом по телефону 8-800-100-97-77.