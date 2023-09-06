«Мама, я буду здесь до конца…»: раненый боец СВО из Иркутской области скончался в московском госпитале

Владимиру Перебоеву был 41 год. Фото: администрация Куйтунского района.

«Мама, я буду здесь до конца…», - говорил во время редких телефонных разговоров сержант Владимир Перебоев. Сибиряк получил повестку 27 сентября 2022 года, после чего прошел подготовку и отправился в зону спецоперации, где служил в должности командира танка с ракетами пушечного вооружения. Владимир был настоящим патриотом, для которого на первом месте стояла защита своего Отечества. К несчастью, стало известно, что из-за тяжелых ранений жизнь мужчины оборвалась в Московском военном госпитале имени Вишневского. Бойцу был 41 год.

Прощание с сержантом состоялось в городе Шелехов Иркутской области, где живет его сестра. Однако память земляка почтили и на его малой родине, в поселке Харик Куйтунского района. Родители Владимира переехали туда, когда сыну исполнился год.

В 1999 году парень закончил 11 классов Харикской средней школы, после чего получил профессию механика-водителя. В декабре 2001 года был призван в ряды Вооруженных сил России, проходил службу в Новосибирске.

- С 2002 по 2005 год Владимир Ильич Перебоев был участником боевых действий на территории Чеченской народной Республики. За боевые заслуги награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, медалью «За боевое содружество», - рассказали о военном в пресс-службе администрации Куйтунского района.

Родственники, друзья и знакомые говорят о Владимире как о человек открытом, отзывчивом, добром и трудолюбивом.

Медиагруппа «Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования близким погибшего героя.

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