Погода в Иркутске 7 сентября 2023 года ожидается со слабым дождем
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Теплая неделя подошла к концу. Как бы не хотелось иркутянам подольше насладиться летом, на смену босоножкам приходят закрытые кроссовки и резиновые сапоги. Синоптики обещают, что погода в Иркутске 7 сентября 2023 года будет слегка дождливой.
- В южных районах Иркутской области и горах Восточного Саяна ожидаются продолжительные сильные дожди, ливни с порывами северо-западного ветра до 20 метров в секунду, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 7 сентября 2023 года будет не такой дождливой, как в регионе, однако небольшой дождь в городе все-таки пройдет. Ожидается переменная облачность с северо-западным ветром до 12 метров в секунду и температурой +18…+20.
Кроме того, по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, а уровень воды на реках понизится на 5-30 см.
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