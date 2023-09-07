Погода в Иркутске 7 сентября 2023 года ожидается со слабым дождем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплая неделя подошла к концу. Как бы не хотелось иркутянам подольше насладиться летом, на смену босоножкам приходят закрытые кроссовки и резиновые сапоги. Синоптики обещают, что погода в Иркутске 7 сентября 2023 года будет слегка дождливой.

Погода в Иркутске 7 сентября 2023 года

- В южных районах Иркутской области и горах Восточного Саяна ожидаются продолжительные сильные дожди, ливни с порывами северо-западного ветра до 20 метров в секунду, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 7 сентября 2023 года будет не такой дождливой, как в регионе, однако небольшой дождь в городе все-таки пройдет. Ожидается переменная облачность с северо-западным ветром до 12 метров в секунду и температурой +18…+20.

Кроме того, по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, а уровень воды на реках понизится на 5-30 см.

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