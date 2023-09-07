Сибиряку грозит реальный срок за татуировки

Уголовное дело завели на жителя Иркутска за запрещенные татуировки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции задержали иркутянина за публичную демонстрацию татуировок с изображением знаков различия военизированной государственной символики подразделений «СС» нацистской Германии, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

- Как выяснилось, 50-летний мужчина, находясь на детской площадке, публично показывал набитые на шее нацистские символы окружающим людям. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали иркутянина и доставили в отдел для выяснения обстоятельств, - сообщают в региональном МВД.

Оказалось, что нарушитель уже привлекался к административной ответственности. Теперь его ждет уголовное преследование. Это первое уголовное дело в регионе, а также в Сибирском федеральном округе, возбужденное по материалам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам сотрудников следственного комитета, наказание предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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