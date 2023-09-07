Что скрывает забор вокруг «Востсибугля» и Тихвинского сквера

Проектом реконструкции предусмотрено не просто максимальное сохранение самого строения и облика «Востсибугля», а еще и преображение его в более статусное и выразительное строение.

Забор, появившийся этим летом вокруг Тихвинского сквера, в самом сердце исторической части Иркутска, заинтриговал горожан, успел обрасти вопросами и даже стал виновником рождения пары городских легенд. Заграждение не похоже на большинство своих стройплощадочных собратьев, выглядит более основательно и аккуратно. Что, кстати, интригует еще больше. Приглашаем вас вместе с нами заглянуть за этот забор и узнать, какие изменения ожидают здание «Востсибугля» в ближайшем будущем.

Реконструкция или снос?

Однозначно реконструкция. И в каком-то роде даже эволюция. Преобразование началось в августе 2023 года. Привычный исторический образ, четкая симметрия, колонны, фланкирующие башни и даже оптимистичное цветовое решение, по словам реконструкторов, сохранятся. Горельеф, который сейчас находится чуть выше третьего этажа, отсканируют с помощью современного оборудования, что в последующем позволит восстановить скульптуры в мельчайших деталях. Фасад во многом останется неизменным.

Здание «Востсибугля» - памятник архитектуры, его нельзя трогать

Здание построено в 1946 году и фактически не является памятником архитектуры. Несмотря на это инвесторы понимают всю историческую значимость строения, поэтому проектом реконструкции предусмотрено не просто максимальное сохранение самого строения и облика «Востсибугля», а еще и преображение его в более статусный и выразительный. Изменениям подвергнется не только фасад, в прямом и переносном смысле. Здание, для увеличения функциональных возможностей, пополнится еще одним этажом и новым гостиничным блоком.

Строение и так красивое, зачем что-то переделывать

Для любого строения 70 лет - более чем почтенный возраст. Проект реконструкции прежде всего предусматривает обязательные изменения. Демонтаж старых и ветхих элементов, усиление несущих конструкций сделают постройку сталинских времен более сейсмически устойчивой и полностью соответствующей современным требованиям безопасности, в том числе противопожарным. После реконструкции «Востсибуголь» обещает стать не только функциональным, удобным и безопасным строением, но и более привлекательным архитектурным объектом.

После реконструкции попасть сюда смогут только избранные?

Попасть внутрь административного здания «Востсибугля» во все времена было непросто, а без пропуска практически невозможно. Когда здание откроется после реконструкции, им смогут любоваться все желающие не только снаружи, и уже без разрешающего документа. Для посетителей свои двери распахнут рестораны и конференц-залы, помещения для спорта и СПА, а еще абсолютно новый отель более на чем 100 номеров.

Гостиниц в Иркутске и так хватает. Зачем нужна очередная?

На сегодняшний день предложить сервис уровня «5 звезд» могут единицы. Номеров подобного уровня всего около 50 на весь город. Такая ситуация не позволяет Иркутску проводить масштабные мероприятия международного уровня, культурные, спортивные, образовательные события федерального масштаба, знаковые экономические форумы. Не говоря уже о постоянно растущем туристическом потоке. А ведь когда приходит крупный бизнес, развитие территории идет семимильными шагами. Именно он стимулирует деловую активность, становится центром притяжения различного рода инвестиций.

Отель уровня «5 звезд» существенно повысит статус города и станет отдельным предметом гордости иркутян, уверены инвесторы.

Реконструкция будет проводиться в самом строении, внутреннем дворе и на прилегающей территории сквера.

Выгоду от проводимых работ получат только инвесторы

Если убрать эмоции и оставить только факты, то получается, что в результате реконструкции исторический центр Иркутска преобразится, появятся новые общественные пространства и рабочие места, увеличатся налоговые поступления. При бережном отношении к истории, а этого у инвесторов энергохолдинга Эн+ не отнять, из административного здания «Востсибугля» можно сделать настоящую достопримечательность, которая станет центром притяжения как местных жителей, так и туристического сообщества. Получается, что больше всего преимуществ от реконструкции получат именно горожане и гости города.

Реконструкция усугубит проблему пробок и парковок в центре Иркутска

Реконструкция будет проводиться в самом строении, внутреннем дворе и на прилегающей территории сквера, что мало отразится на «проблеме пробок». В результате, под зданием «Востсибугля» появится парковка, более чем на 30 автомобилей. Кроме того, будут построены новые подъездные пути во внутренний двор, что, наоборот, сделает движение на этом участке города более удобным и безопасным.

Тихвинский сквер закатают в асфальт, установят шлагбаумы для авто и ограждение от людей

Оказывается, рабочие отремонтируют не только здание, но и благоустроят Тихвинский сквер. Здесь снова заработает фонтан, появятся новые зеленые насаждения, лавочки и пешеходные дорожки. Никаких шлагбаумов и закатывания в асфальт. Сквер не только обновиться, но и останется открытым и доступным для всех желающих.

Поставленный забор останется здесь навсегда?

Вокруг любого строительного объекта рабочие, как правило, монтируют забор из металлического профлиста. Он планируется как временный и выглядит неважно. Но после окончания стройки даже такое заграждение убрать иногда забывают. Однако прилегающий Тихвинский сквер закрыт куда более основательно, поэтому у некоторых горожан создалось впечатление, что конструкция останется на долгие годы. Это не так. Высокий забор во время реконструкции необходим, во-первых, для того, чтобы прохожих не беспокоил шум строительных работ. Рядом сквер имени Кирова, гостиница, жилой дом. Во-вторых, забор выглядит эстетично и к тому же оснащен световым тоннелем, что в темное время суток очень актуально. Ну и в-третьих, когда реконструкция завершится, ограждение полностью демонтируют.