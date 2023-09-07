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7 сентября 2023 14:44

«Она возвращалась с праздника, а я предложил подвезти»: истории неизвестных ранее жертв ангарского маньяка Попкова

В Иркутске началось рассмотрение дела против ангарского маньяка Михаила Попкова
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Ранее Михаил Попков получил два пожизненных срока за убийство больше 80 человек.

Ранее Михаил Попков получил два пожизненных срока за убийство больше 80 человек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинском районном суде Иркутска прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении ангарского маньяка, на чьем счету больше 80 изуродованных и замученных женщин. За свои преступления он уже получил два пожизненных срока. В октябре 2022-го Михаил Попков вновь сознался во «всплывших в памяти» убийствах, которые совершил в период с 1997 по 2003 год. Душегуб не скрывает, новое расследование – это его билет на малую родину. Условия содержания в СИЗО для заключенного Торбеевского централа кажутся едва ли не санаторием. Впереди у чистильщика несколько месяцев судебных разбирательств. Корреспондент «Комсомольской правды» вместе с Попковым заслушала обвинение в зале суда. Истории ранее неизвестных жертв ангарского Чикатило - эксклюзивно в материале КП-Иркутск.

«Вину полностью признаю»

«Попков Михаил Викторович 7 марта 1964-го года рождения, уроженец города Норильска Красноярского края, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, а именно в убийстве трех женщин», - зачитывает текст документа государственный обвинитель. Далее он в малейших подробностях опишет все зверства, которые совершал маньяк, подчеркивая, что у подсудимого официально выявлено непреодолимое влечение к кровавым расправам. В это время сам Попков внимательно осматривает прокурора. Без малейшей злобы или агрессии. Скорее, с лицом провинившегося школьника, который ждет, когда его закончат отчитывать. На черной тюремной робе белыми нитками вышиты две буквы «ПЗ», что означает «пожизненно заключенный».

Ангарский маньяк слушает обвинение.

Ангарский маньяк слушает обвинение.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Явки с повинной серийный убийца написал, находясь в Торбеевском централе в Мордовии, где наказание отбывают опаснейшие преступники со всей страны. Все, что им уготовано до конца жизни – конвой, решетки и режим по расписанию. Слежка за ними не прекращается никогда. Камеры видеонаблюдения работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. При этом каждый обязан трудиться – предусмотрена пятидневная рабочая неделя. Палач в прошлом ныне освоил швейную машинку и изготавливает спецодежду для коммунальных служб. В Иркутске же он выезжает на места своих преступлений, посещает судебные заседания и погружается в литературу.

«Попков, встаньте», - обращается к маньяку судья. Тот резко вскакивает со скамьи.

«Ранее вам судом разъяснялось ваше право о даче показаний. Вы имеете право давать показания по предъявленному обвинению, либо отказаться от дачи показаний».

«Я отказываюсь давать показания. Полностью признаю вину, но я ранее давал показания, и прошу суд огласить их», - отвечает подсудимый.

Соглашались на свидание и оказывались в лапах убийцы

Далее гособвинитель зачитал протокол явки с повинной, собственноручно написанной ангарским маньяком. Описание каждой из расправ практически один в один повторяет друг друга: с жертвами монстр в погонах ранее был незнаком. Он предлагал подвезти женщин по адресу, который те назовут. Если те соглашались, намекал на продолжение вечера со спиртным. По словам экс-милиционера, во время «свиданий» все трое убитых добровольно занимались с ним сексом.

Знакомыми и коллегами характеризовался как примерный семьянин и образцовый работник. Друзья называли его Миша-Улыбка.

Знакомыми и коллегами характеризовался как примерный семьянин и образцовый работник. Друзья называли его Миша-Улыбка.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самое раннее из ныне расследуемых убийств произошло в марте 1997 года. 27-летнюю женщину ранним утром палач заметил в Ленинском районе Иркутска на автобусной остановке. Когда та села в салон иномарки, он под неизвестным предлогом отвез ее в безлюдное место, где между ними случилась близость. Но романтика быстро сменилась ссорой. В порыве гнева Попков душил несчастную голыми руками, пока та не перестала подавать признаки жизни.

«Облил бензином и поджег»

Вторая расправа произошла в 98-м. Согласно заключениям экспертов, иркутянка также скончалась от механической асфиксии. Встречу с жертвой убийца вспоминал так:

«Осенью или весной 1997 или 1998 года, точную дату я не помню, но точно помню, что снега не было, на своей автомашине находился в Иркутске, в районе Ново-Ленино. Я посадил в машину неизвестную мне женщину, с которой проехал в сторону реки Ангара, свернул перед новым мостом (Академическим – прим. ред.), проехав в частный сектор. Примерно в двух километрах от моста после вступления с ней половую связь совершил ее убийство. Труп облил бензином, поджег и скрылся с места преступления. В содеянном раскаиваюсь.»

Известно, что останки 25-летней девушки были обнаружены на берегу реки возле улицы Полярной. В январе 2023 года территорию, описанную Попковым, изучили следователи. На следственные действия привезли и его самого. Но указать точное место расправы он все равно не смог – за годы окрестности изменились, да и зимой все завалило снегом. В это же время изувер признался в еще одной «смертной казни».

Попков полностью признал вину.

Попков полностью признал вину.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Возвращалась домой после праздника

«В один из дней сентября или октября 2003 года, в вечернее время, проезжая микрорайон Ново-Ленино Иркутска, я посадил в свою машину неизвестную мне женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения», - писал Попков в явке с повинной. – «Ее данные уже не помню. На вид женщине было примерно 25-30 лет, среднего роста, волосы средней длины темного цвета, славянской внешности. Женщина была одета по сезону. Как именно, указать не могу – не запомнил. Она ловила машину, скорее всего на улице Розы Люксембург. О чем мы договаривались, указать не могу. Но точно помню, она направлялась домой после какого-то праздника. Я приобрел в ларьке алкоголь: вино или пиво, так как за рулем я не употреблял крепкие спиртные напитки, а также что-то из еды в качестве закуски».

Попков увез свою жертву на территорию Ново-Ленинского кладбища, где между ними произошла близость. Маньяк уверяет - хмельную даму ни к чему не принуждал. Но после полового акта у него внезапно возникла к спутнице неприязнь. Разгорелась словесная перепалка. Разъяренный палач вышвырнул несчастную из машины и не менее 40 раз ударил ножом, который хранил в ящике для инструментов. Окровавленное тело он оставил в неглубокой траншее, а орудие убийства выбросил по дороге домой - в Ангарск. В том же году труп 31-летней женщины обнаружили местные жители.

В суде выступят дети погибших женщин

Всех своих жертв Михаил Попков опознал по фотографиям, он запомнил цвет и длину их волос, прически, примерный возраст и черты лиц.

Во время следующих судебных заседаний будут допрошены свидетели и потерпевшие, в том числе дети погибших, которые живут в Иркутске, Самаре и Москве. Их участие будет обеспечено с помощью видеосвязи.

СПРАВКА КП

Михаил Попков известен как ангарский маньяк или чистильщик, ибо свои зверства он объяснял так: «избавлял город от падших женщин». Жертв он караулил поздно вечером возле кафе, на остановках, темных улицах… А затем увозил в лес и жестоко убивал. Зверства совершал в период с 1990 по 2010 год. При этом несколько лет душегуб работал в ангарской милиции на посту оперативного дежурного. Знакомыми и коллегами характеризовался как примерный семьянин и образцовый работник. Он не раз выезжал на места собственных преступлений вместе с оперативно-следственной группой. Попкова задержали лишь в 2012 году по результатам ДНК-экспертизы.

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