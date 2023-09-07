«Она возвращалась с праздника, а я предложил подвезти»: истории неизвестных ранее жертв ангарского маньяка Попкова

Ранее Михаил Попков получил два пожизненных срока за убийство больше 80 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинском районном суде Иркутска прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении ангарского маньяка, на чьем счету больше 80 изуродованных и замученных женщин. За свои преступления он уже получил два пожизненных срока. В октябре 2022-го Михаил Попков вновь сознался во «всплывших в памяти» убийствах, которые совершил в период с 1997 по 2003 год. Душегуб не скрывает, новое расследование – это его билет на малую родину. Условия содержания в СИЗО для заключенного Торбеевского централа кажутся едва ли не санаторием. Впереди у чистильщика несколько месяцев судебных разбирательств. Корреспондент «Комсомольской правды» вместе с Попковым заслушала обвинение в зале суда. Истории ранее неизвестных жертв ангарского Чикатило - эксклюзивно в материале КП-Иркутск.

«Вину полностью признаю»

«Попков Михаил Викторович 7 марта 1964-го года рождения, уроженец города Норильска Красноярского края, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, а именно в убийстве трех женщин», - зачитывает текст документа государственный обвинитель. Далее он в малейших подробностях опишет все зверства, которые совершал маньяк, подчеркивая, что у подсудимого официально выявлено непреодолимое влечение к кровавым расправам. В это время сам Попков внимательно осматривает прокурора. Без малейшей злобы или агрессии. Скорее, с лицом провинившегося школьника, который ждет, когда его закончат отчитывать. На черной тюремной робе белыми нитками вышиты две буквы «ПЗ», что означает «пожизненно заключенный».

Ангарский маньяк слушает обвинение. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Явки с повинной серийный убийца написал, находясь в Торбеевском централе в Мордовии, где наказание отбывают опаснейшие преступники со всей страны. Все, что им уготовано до конца жизни – конвой, решетки и режим по расписанию. Слежка за ними не прекращается никогда. Камеры видеонаблюдения работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. При этом каждый обязан трудиться – предусмотрена пятидневная рабочая неделя. Палач в прошлом ныне освоил швейную машинку и изготавливает спецодежду для коммунальных служб. В Иркутске же он выезжает на места своих преступлений, посещает судебные заседания и погружается в литературу.

«Попков, встаньте», - обращается к маньяку судья. Тот резко вскакивает со скамьи.

«Ранее вам судом разъяснялось ваше право о даче показаний. Вы имеете право давать показания по предъявленному обвинению, либо отказаться от дачи показаний».

«Я отказываюсь давать показания. Полностью признаю вину, но я ранее давал показания, и прошу суд огласить их», - отвечает подсудимый.

Соглашались на свидание и оказывались в лапах убийцы

Далее гособвинитель зачитал протокол явки с повинной, собственноручно написанной ангарским маньяком. Описание каждой из расправ практически один в один повторяет друг друга: с жертвами монстр в погонах ранее был незнаком. Он предлагал подвезти женщин по адресу, который те назовут. Если те соглашались, намекал на продолжение вечера со спиртным. По словам экс-милиционера, во время «свиданий» все трое убитых добровольно занимались с ним сексом.

Знакомыми и коллегами характеризовался как примерный семьянин и образцовый работник. Друзья называли его Миша-Улыбка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самое раннее из ныне расследуемых убийств произошло в марте 1997 года. 27-летнюю женщину ранним утром палач заметил в Ленинском районе Иркутска на автобусной остановке. Когда та села в салон иномарки, он под неизвестным предлогом отвез ее в безлюдное место, где между ними случилась близость. Но романтика быстро сменилась ссорой. В порыве гнева Попков душил несчастную голыми руками, пока та не перестала подавать признаки жизни.

«Облил бензином и поджег»

Вторая расправа произошла в 98-м. Согласно заключениям экспертов, иркутянка также скончалась от механической асфиксии. Встречу с жертвой убийца вспоминал так:

«Осенью или весной 1997 или 1998 года, точную дату я не помню, но точно помню, что снега не было, на своей автомашине находился в Иркутске, в районе Ново-Ленино. Я посадил в машину неизвестную мне женщину, с которой проехал в сторону реки Ангара, свернул перед новым мостом (Академическим – прим. ред.), проехав в частный сектор. Примерно в двух километрах от моста после вступления с ней половую связь совершил ее убийство. Труп облил бензином, поджег и скрылся с места преступления. В содеянном раскаиваюсь.»

Известно, что останки 25-летней девушки были обнаружены на берегу реки возле улицы Полярной. В январе 2023 года территорию, описанную Попковым, изучили следователи. На следственные действия привезли и его самого. Но указать точное место расправы он все равно не смог – за годы окрестности изменились, да и зимой все завалило снегом. В это же время изувер признался в еще одной «смертной казни».

Попков полностью признал вину. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Возвращалась домой после праздника

«В один из дней сентября или октября 2003 года, в вечернее время, проезжая микрорайон Ново-Ленино Иркутска, я посадил в свою машину неизвестную мне женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения», - писал Попков в явке с повинной. – «Ее данные уже не помню. На вид женщине было примерно 25-30 лет, среднего роста, волосы средней длины темного цвета, славянской внешности. Женщина была одета по сезону. Как именно, указать не могу – не запомнил. Она ловила машину, скорее всего на улице Розы Люксембург. О чем мы договаривались, указать не могу. Но точно помню, она направлялась домой после какого-то праздника. Я приобрел в ларьке алкоголь: вино или пиво, так как за рулем я не употреблял крепкие спиртные напитки, а также что-то из еды в качестве закуски».

Попков увез свою жертву на территорию Ново-Ленинского кладбища, где между ними произошла близость. Маньяк уверяет - хмельную даму ни к чему не принуждал. Но после полового акта у него внезапно возникла к спутнице неприязнь. Разгорелась словесная перепалка. Разъяренный палач вышвырнул несчастную из машины и не менее 40 раз ударил ножом, который хранил в ящике для инструментов. Окровавленное тело он оставил в неглубокой траншее, а орудие убийства выбросил по дороге домой - в Ангарск. В том же году труп 31-летней женщины обнаружили местные жители.

В суде выступят дети погибших женщин

Всех своих жертв Михаил Попков опознал по фотографиям, он запомнил цвет и длину их волос, прически, примерный возраст и черты лиц.

Во время следующих судебных заседаний будут допрошены свидетели и потерпевшие, в том числе дети погибших, которые живут в Иркутске, Самаре и Москве. Их участие будет обеспечено с помощью видеосвязи.

СПРАВКА КП

Михаил Попков известен как ангарский маньяк или чистильщик, ибо свои зверства он объяснял так: «избавлял город от падших женщин». Жертв он караулил поздно вечером возле кафе, на остановках, темных улицах… А затем увозил в лес и жестоко убивал. Зверства совершал в период с 1990 по 2010 год. При этом несколько лет душегуб работал в ангарской милиции на посту оперативного дежурного. Знакомыми и коллегами характеризовался как примерный семьянин и образцовый работник. Он не раз выезжал на места собственных преступлений вместе с оперативно-следственной группой. Попкова задержали лишь в 2012 году по результатам ДНК-экспертизы.

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