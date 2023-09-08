В Иркутске побит рекорд дождей 120-летней давности: расскажем, чем удивит погода в выходные дни

Выходные дни в Иркутской области будут дождливыми Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Рекордную порцию дождей принес атмосферный фронт в Иркутск в сентябре. За один день в городе выпало 35 мм осадков. Такого количества не наблюдалось за последние 120 лет. Однако, как сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода восстановилась до конца первой пятидневки месяца.

- Внезапные холода опустились на Иркутскую область. Если 5 сентября прогрев воздуха достигал +25…+27, то уже шестого числа столбики термометров с трудом дотянулись до +15…+18. С обострением атмосферного фронта прошли дожди, большее их количество наблюдалось на юге региона. Это 50−100% нормы первой декады сентября, - сообщают в гидрометеоцентре

Так холода пересекли южные районы области и сместились на восток, а юг Приангарья оказался в комфортной зоне теплого сектора, поэтому 7 сентября было тепло, несмотря на облачность. В грядущие выходные облака вновь затянут небо, не обойдется и без дождей.

По словам синоптиков, в пятницу 8 сентября в Иркутской области ожидаются дожди, ветер северо-западный, юго-западный до 10 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20. В Иркутске в это время возможен небольшой дождь, однако температура воздуха составит +17…+19.

Погода в субботу и воскресенье в Иркутской области будет неустойчивая. Столбик термометра поднимется до +18 градусов при прояснениях. Но если погода будет облачной, то ожидается +5...+10 градусов. Кроме того, пройдут кратковременные, местами сильные дожди.

Первые заморозки пришли в ночь на 2 сентября по северу области, и они постепенно подбираются к югу. Примерно 9-10 сентября наступит похолодание. Однако, согласно метеорологической статистике эти заморозки пройдут в обычные климатические сроки. Минимальные температуры составят -2…-7.