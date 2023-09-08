Оставил на месте преступления шапку со следами ДНК: в Бурятии спустя 15 лет нашли мужчину, убившего работницу детсада

В Бурятии мужчина осужден за убийство 15-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Бурятии вынесли приговор мужчине за убийство 15-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

- По версии следствия, вечером 8 февраля 2008 года в Улан-Удэ 44-летний мужчина вместе с супругой после употребления алкогольных напитков, отправились в магазин за сигаретами. Пока жена делала покупки, мужчина заметил одинокую женщину, возвращавшуюся домой из детсада. Злоумышленник напал на нее и ударил незнакомку несколько раз ножом, после чего забрал у жертвы меховую шапку и кошелек с деньгами. Работница детсада скончалась на месте, - сообщают в следственном комитете.

Это преступление оставалось нераскрытым много лет. На месте происшествия была обнаружена вязанная шапка, которую потерпевшая успела сдернуть со своего убийцы. Экспертиза подтвердила, что на шапке присутствуют следы ДНК, однако найти владельца улики раньше не удавалось. Но спустя годы, мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и его ДНК внесли в базу данных. В 2023 году при очередной сверке генетического материала с шапки с базами данных было найдено совпадение.

Преступника обнаружили, и он сразу признал свою причастность к убийству. Бывшая жена злоумышленника, которая была свидетелем нападения, тоже подтвердила выводы следствия.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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