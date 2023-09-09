«Это вы, наверное, мошенники!»: полиция с трудом убедила пенсионерку не переводить 400 тыс руб аферистам в Братске

Сотрудники полиции и банка спасли пенсионерку и ее 400 тысяч рублей от мошенников. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Мой внук продает в Красноярске квартиру! – пытается отвязаться от сотрудников полиции жительница Братска. Но правоохранители не сдаются и предлагают набрать номер родственника. – Я не знаю номер внука.

- А фамилию, имя и отчество знаете? – спрашивает сотрудница полиции и просит назвать.

- Конечно, знаю! Ой, отстаньте вы от меня! – произносит агрессивно пенсионерка.

Недавно сотрудники полиции и банка спасли пенсионерку и ее 400 тысяч рублей от цепких рук мошенников. Сначала женщину заметили работники банковского офиса. Сибирячка вела себя подозрительно, набирая номер счета в банкомате и разговаривая по телефону. Сотрудники тут же позвонили врио заместителя начальника полиции Межмуниципального управления МВД России «Братское» подполковнику полиции по охране общественного порядка Тимуру Васильеву. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- Офицер незамедлительно прибыл на место инцидента, - говорят сотрудники ведомства. - Он услышал отрывок телефонного разговора. Собеседник настойчиво требовал денег. Сотрудник полиции сообщил ей о своих подозрениях. Однако, в ответ она начала вести себя агрессивно, утверждая, что разговаривает с внуком.

Только спустя некоторое время сотрудникам полиции все же удалось убедить братчанку прекратить телефонный разговор.