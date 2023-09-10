Кокетливая белка и «кот-антидепрессант»: самые яркие избиратели, которые голосовали на выборах в Иркутской области

Самые яркие избиратели, которые голосовали на выборах в Иркутской области. Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами Иркутской области.

В Приангарье стартовал третий день выборов депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Несмотря на то, что голосование – дело серьезное, нашлись избиратели, которые не побоялись приковывать взгляды и удивлять. О самых необычных участниках выборов в Иркутской области рассказываем в материале КП-Иркутск.

Для поднятия настроения

Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами Иркутской области.

Да-да, в столице региона на избирательном участке была замечена нерпа. Правда, ненастоящая. Неизвестный мужчина решил примерить костюм ростовой куклы, прихватил с собой паспорт и отправился исполнять гражданский долг.

- «Нерпа» дружелюбно со всеми поздоровалась и сфотографировалась, а также зарегистрировалась. А затем в соответствии с порядком заполнила бюллетень и опустила в урну, - рассказали о ярком госте в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Кадры с байкальским обитателем тут же разлетелись по соцсетям. Поступок сибиряка заставил улыбнуться не только работников УИК, но и жителей разных регионов России.

«Чтобы нерпе не досталась вся слава»

Скорее всего, именно так подумал избиратель из поселка Лесогорск Чунского района и явился на выборы в костюме…белки! Кокетливо помахивая хвостом, зверюшка взяла бюллетень и удалилась в кабинку для голосования, после чего попозировала для наблюдателей. К сожалению, с первого раза попасть в урну у рыжей не вышло, но несмотря на все трудности, в итоге голос был отдан.

Белка тоже сделала свой выбор. Фото: Гульфия Дедяева.

В сети уже объявили онлайн-противостояние нерпы и белки. Жителям Приангарья предлагают выбрать того, кто больше покорил их сердце.

Кто сказал мяу?

Иркутянке сделать нелегкий выбор помог любимый кот. Женщина не смогла расстаться с питомцем на время голосования и взяла его с собой. Пока хозяйка заполняла документы, четвероногий с любопытством наблюдал за происходящим, сидя на ее плече. Пользователи соцсетей взяли на заметку оригинальный способ борьбы со стрессом.

Кот помогает хозяйке в непросто деле. Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами Иркутской области.

Горько!

Обычные молодожены предпочтут после свадьбы отправиться в романтическое путешествие, но невеста и жених с активной гражданской позицией первым делом посетят избирательный участок.

Андрей и Вера Главинские получали поздравления от наблюдателей. Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами Иркутской области.

Самая ответственная пара объявилась в городе Черемхово. Андрей и Вера Главинские сделали свой выбор сразу же после регистрации брака. Красавица в белом платье и фате однозначно привлекла внимание всех, кто находился на УИК.

- С днем рождения семьи поздравили члены избирательной комиссии и наблюдатели, - рассказывают в Общественном штабе по наблюдению за выборами Иркутской области.

СПРАВКА КП

Жителям Приангарья предстоит избрать 45 депутатов областного парламента: 22 – по одномандатным округам, 23 – по областным спискам. По данным Избиркома региона на полдень 10 сентября, проголосовали 312 434 человека или 17,05% избирателей. Исполнить гражданский долг сибиряки приходят целыми семьями и несколькими поколениями. Среди них и студенты, и столетние долгожители.

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