«Он целыми днями звонит знакомым, моим друзьям, просит деньги»: Сергей Зверев резко ответил на обвинения приемного сына

Больше всего шоумена задело заявление о том, что Зверев-младший жалеет о собственном усыновлении. Фото: Иван МАКЕЕВ

60-летняя звезда из Иркутской области Сергей Зверев признается, что устал от публичного скандала со Зверевым-младшим. На этот раз приемный сын обвинил артиста в том, что тот отказывается ему помогать. Знаменитый отец же уверен – его 30-летний отпрыск сам виноват в своих финансовых проблемах и ничего не делает, чтобы их решить.

«Он целыми днями звонит знакомым, друзьям моим, просит деньги. Он не работал нигде ни дня. Зачем врать? Все знают», - заявил стилист в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Зверев младший, чье настоящее имя Дмитрий Парфенов, утверждает, что ему негде жить. На плаву помогает держаться то, что знакомые взамен за заботу о тяжелобольном дедушки, разрешили жить в его квартире бесплатно. Денег у Сергея нет ни на покупку квадратных метров, ни на их аренду.

«Сейчас я звукооператор и световой художник в Доме культуры», - сказал наследник российского шоумена.

Однако сам парикмахер в эти слова не верит, мол его чадо врет и, на самом деле, нигде не работает. Примерно такая же ситуация обстояла с его образованием – парень так и не закончил университет.

Сергея Зверева-младшего раздражало, что звездный отец постоянно таскает его по тусовкам. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Я говорю: „Выбери, какое учебное заведение тебе по душе“. Он выбрал. Все. Я приехал, привез его, и поступил. И мы его каждое утро собирали на занятия, давали ему деньги, собирали завтрак. Мы думали, что он учится. Он не учился ни дня», - рассказывает Зверев-старший.

Больше всего его задело заявление взрослого сына о том, что тот якобы жалеет о собственном усыновлении. Зверев-младший заявил - как воспитанник детдома он получил бы жилье от государства и сейчас бы обустроился в собственной квартире.

«Если бы его не взяли в семью, он бы умер через год», - возмутился шоумен. – «И что тогда? А тогда что? Была сложнейшая операция: одна, вторая, третья. Это был очень тяжелый ребенок. Он бы не дожил».

Признание отпрыска в том, что его вычеркнули из завещания звездного отца, тот тоже опроверг. Зверев заявил, что он слишком молод, чтобы думать о завещании.

Напомним, сын певца и стилиста Сергей Зверев-младший ушел из дома в 20 лет, так как не смог найти общий язык с родителем. К тому же, его не интересовали гламурная жизнь и тусовки. Парень рано женился, быстро развелся - спустя полгода в браке. В 2017 году он сыграл вторую свадьбу с девушкой Юлией, на которую он тоже не позвал отца. В 2018-м в эфире программы «На самом деле» биологическую маму Дмитрия (это имя она дала ему при рождении) нашли. Ею оказалась домохозяйка из Иркутска.

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