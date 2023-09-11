Погода в Иркутске 11 сентября 2023 года будет с температурой +18 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медленно, но неумолимо в Иркутск приходит осень. Листья на деревьях уже окончательно приобрели золотистый оттенок, а в лесу все чаще можно заметить грибников. Будет ли погода в Иркутске 11 сентября 2023 года по-настоящему осенней, рассказали синоптики гидрометеорологического центра.

Погода в Иркутске 11 сентября 2023

- По Иркутской области ожидается переменная облачность, слабые дожди, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный до 9 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Столбик термометра 11 сентября поднимется до +19 при ясной погоде и до +10 - при облачной, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 11 сентября 2023 года будет облачной, без существенных осадков. Утром ожидается туман, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +18.

Кроме того, в этот день ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, а местами по региону возможны заморозки до -7 градусов.

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