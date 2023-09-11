Улан-Удэ - город трудовой доблести. Что это дает, и что теперь изменится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин 11 сентября принял решение присвоить звание "Город трудовой доблести" десяти городам. В их числе оказался и Улан-Удэ.

Что такое город трудовой доблести?

1 марта 2020 года федеральным законом было установлено почетное звание «Город трудовой доблести». Таким образом решили увековечить память о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Ранее присваивались только звания Город-герой или же Город воинской славы. Однако вокруг этого было немало обсуждений, ведь есть города, где не было активных боевых действий, но их жители делали все возможное для победы в тылу.

Кому присваивают статус «Город трудовой доблести»?

Есть несколько оснований для того, чтобы городу присвоили такой статус. Например, это могут быть госнаграды у предприятий, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Если город подает заявку на присвоение статуса, то ему также требуется приложить к ней заключение от сотрудников Российской академии наук.

А что значит для жителей тот факт, что Улан-Удэ - город трудовой доблести?

- От всей души поздравляю всех наших жителей с историческим событием. Что это значит для нас, улан-удэнцев? Во-первых, это дань памяти и уважения всем трудовым подвигам, которые совершили наши жители в годы Великой Отечественной войны. Это дорогого стоит. Во-вторых, звание «Город трудовой доблести» - это мощная идеологическая площадка, объединяющая все поколения горожан самых разных взглядов, вокруг которой мы будем обязательно проводить идеологическую работу, - прокомментировал глава города Игорь Шутенков.

С его слов, теперь в городе появится памятная стела. Около нее будут проводить мероприятия 9 мая и 22 июня. Кроме этого, здесь будут отмечать дни рождения предприятий, которые сделали свой вклад в Победу.