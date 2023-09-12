Продала квартиру и потеряла три миллиона рублей: в Иркутске пенсионерка попалась на уловку телефонных аферистов

Пенсионерка лишилась квартиры и 3-х млн рублей в Иркутске из-за мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске 83-летняя пенсионерка продала квартиру и перевела более трех миллионов рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Потерпевшая обратилась в полицию. Как выяснилось, мошенник позвонил женщине и представился следователем. Он рассказал пенсионерке, что злоумышленники пытаются продать ее квартиру. Лже-следователь предложил выход из ситуации. По его словам, чтобы сохранить имущество нужно было совершить схожую сделку, а деньги перевести на резервный счет для сохранности, - рассказывают в МВД.

Аферисты даже привлекли к продаже квартиры риелторов. С их помощью пенсионерка совершила сделку по продаже и перевела деньги на «безопасный счет». После этого преступники перестали выходить на связь.

Полицейские убедительно просят жителей региона не верить неизвестным личностям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и при этом интересуются личными данными. А если позвонили из службы безопасности банка, то следует положить трубку и перезвонить в финансовую организацию по номеру на карте. И помнить, что никаких «безопасных, резервных счетов» не существует.

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