«Новые люди» прошли в Заксобрание Иркутской области

Фото: Партия «Новые люди».

Впервые вместе со «старичками» в обновленный состав регионального парламента войдут и депутаты партии «Новые люди» - основатель компании «Иннотек» Александр Гудков и предприниматель Валерий Ус.

- Наши команда и кандидаты провели сотни встреч, мероприятий и акций. Мы собирали предложения и наказы, о том, что действительно волнует жителей Иркутской области в крупных города и небольших населенных пунктах. Теперь все это ляжет в основу инициатив и законопроектов избранных депутатов. Встречи будут продолжаться. «Новые люди» - люди нового формата. Мы не прячемся в кабинетах, а готовыоткрыто обсуждать с жителями региона, что их волнует, что необходимо решать в первую очередь, чтобы улучшить жизнь уже сейчас. Хочу поблагодарить каждого, кто проголосовал за «Новых людей». А также наблюдателей, защищавших наши результаты на участках, - прокомментировал итоги выборов руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области Дмитрий Ли.

По данным областной Избирательной комиссии, итоговая явка на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской составила чуть более 24 %. За «Новых людей» отдали свои голоса 7,34 % избирателей, это более тридцати тысяч жителей Приангарья.

Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. В Иркутскую область «Новые люди» пришли в 2021 году и сразу получили большую поддержку - Георгий Арапов был избран депутатом Госдумы. Сторонники и активисты регионального отделения провели сотни акций и мероприятий, в том числе по очистке дна Байкала и прибрежной зоны Ангары от мусора и шин. Организовали благотворительные аукционы «Мечта ангела» для тяжелобольных детей. Помогли погорельцам садоводческих товариществ в Усольском районе.