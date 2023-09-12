30 тысяч мальков осетра выпустили в Селенгу

Компания «Газпроинвест «Иркутск» провела экоакцию на реке Селена в Бурятии. Фото: Цырен БАЛЬЖИНОВ

Кабанский район Бурятии. Река Селенга. На берегу людно. Кажется, все немного волнуются.

«В добрый путь», - приговаривают сотрудники ООО «Газпром инвест» «Иркутск» и выпускают в воду 30 тысяч мальков осетра. Царь-рыбки шустро уплывают в самостоятельную «взрослую» жизнь!

Такую экологическую акцию компания проводит не в первый раз. Как говорит директор филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Павел Шкитин, где производство, там должна быть и забота об экологии.

В воду выпустили 30 тысяч мальков осетра. Фото: Цырен БАЛЬЖИНОВ

- Мы постепенно наращиваем свое присутствие в регионе, - рассказывает Павел Шкитин. - Главный наш проект на сегодня - обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Так или иначе затрагивая водные ресурсы, мы обязаны компенсировать возможное влияние на природу.

Поясним, что Ковыктинское месторождение - уникальное в своем роде, крупнейшее на востоке России. Запасы газа составляют 1,8 триллиона кубических метров! Находится оно на севере Иркутской области, на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов. Для его освоения предприятие создает инфраструктуру, в том числе ремонтирует дороги, строит мосты через реки и ручьи.

Царь-рыбки. Фото: Захар ТАРБОГОЕВ

- При проведении экологических мероприятий мы опираемся на рекомендации экспертного сообщества, - говорит начальник отдела производственной безопасности и охраны окружающей среды ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Захар Тарбогоев. - Помогают нам специалисты Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод»: проводят расчеты, подсказывают, как правильно все организовать. Определиться с географией и видом рыб помогают эксперты Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

- Места, подходящие для выпуска рыбы, определяем с помощью специального мониторинга. Селенга впадает в Байкал. И именно в этом месте сейчас удобно и правильно выпускать молодь осетра, - говорит руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Роман Гармаев.

Год назад компания «Газпром инвест» «Иркутск» начала экологические мероприятия, связанные с развитием Ковыктинского месторождения, с выпуска мальков хариуса в Иркутское водохранилище. Тогда в районе поселка Бурдугуз «в свободное плавание» по Ангаре отправились 71,7 тысячи мальков хариуса.

Такая экологическая акция проходит не в первый раз. Фото: Захар ТАРБОГОЕВ

В июне этого года, накануне Дня защиты окружающей среды, «Газпром инвест» «Иркутск» провел очередную экологическую акцию по воспроизводству биологических ресурсов водоемов. В акваторию реки Снежная, впадающую в Байкал, выпустили более 53 миллионов личинок ценной рыбы семейства сиговых - байкальского омуля.

В экоакциях принимал участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Руководитель региона отмечал, что важно, чтобы все промышленные предприятия, работающие в Иркутской области, следили за соблюдением природоохранного законодательства и проводили экологические мероприятия. Также необходимо контролировать подрядные организации в этом вопросе. А те нарушения, которые уже возникли в ходе их деятельности, нужно оперативно устранять.

- Важно, что ООО «Газпром инвест» «Иркутск» как крупная компания имеет социальную ответственность, - подчеркивал Игорь Кобзев. Думаю, этот выпуск мальков для многих предприятий станет примером, как нужно делать. А мы всегда готовы поддержать подобные акции, необходимые нашей территории.

Между тем работа продолжается. В рамках компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при строительстве объектов разработки Ковыктинского газового месторождения и магистрального газопровода «Сила Сибири» компания выпустит в водоемы Иркутской области более 15 миллионов личинок и молоди различной рыбы. Ближайшая акция - выпуск молоди хариуса в акваторию реки Лены - самой крупной водной артерии в Северо-Восточной Сибири.

30 тысяч мальков осетра шустро уплывают в самостоятельную «взрослую» жизнь. Фото: Захар ТАРБОГОЕВ

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