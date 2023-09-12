Накрываем щедрый стол с «ХлебомСолью»

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» радует покупателей новыми продуктами по выгодным ценам. Фото: ООО «Маяк»

Входящая в состав ГК «Слата» сеть дискаунтеров «ХлебСоль», представленная в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия, постоянно радует своих покупателей вкусными и качественными продуктами, выгодными ценами и удобным форматом. Здесь постоянно появляются новинки, а некоторые товары пользуются особенным спросом. Рассказываем, какие именно.

Свои имена

Только в дискаунтерах «ХлебСоль» можно найти продукты под такими марками, как «Птичка», «Простой выбор», РОСТ, «Гурмиссимо», «Берем Бережем», «Сладорино». Потому что это собственные торговые марки сети - и это около 460 товаров! Самые популярные из них - сахар, куриные яйца и молоко, батоны, подсолнечное масло и водка. Причем весовой сахарный песок за последние два года стали покупать в 2,5 раза больше!

Товаров под собственными торговыми марками становится все больше. Недавно появились готовые завтраки и рыбная консервация. Обязательно стоит попробовать!

Новое молочное

Покупатели дискаунтеров «ХлебСоль» любят покупать здесь молоко и молочную продукцию. Именно поэтому ее ассортимент постоянно расширяется. Так, появились молоко под собственной торговой маркой «Сорока Белобока» в полипаке, творог-капля, творожный крем и творожный сыр, глазированные сырки. А еще стало больше молочных десертов, коктейлей и йогуртов. И при этом все по очень комфортным ценам. А продукты собственных торговых марок сети и вовсе стоят на 10 - 30% дешевле, чем их аналоги под известными брендами.

В дискаунтерах «ХлебСоль» всегда хороший выбор разнообразных товаров. Фото: ООО «Маяк»

Иностранные продукты

Ради того, чтобы покупатели дискаунтеров «ХлебСоль» всегда могли порадовать себя и близких чем-то новым и вкусным, отдел внешнеэкономической деятельности сети постоянно ищет новых поставщиков. Так, в этом году в три раза больше покупали газированные напитки из Польши и сокосодержащие напитки из Вьетнама. Очень много и вьетнамской бакалеи: соусы чили и соевый, консервированные ананасы и манго. Больше всего импортной консервации в сети «ХлебСоль» из Китая. Это консервированные персики, шампиньоны, кукуруза, горошек, опята, макаронные изделия. Появились маслины и оливки из Египта, а скоро добавятся поставщики из Таиланда.

Любимые фрукты и овощи

В дискаунтерах «ХлебСоль» всегда хороший выбор овощей и фруктов. И он постоянно расширяется - в зависимости от сезона. На полках представлены фрукты из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая. Причем доля собственного импорта сети фруктов и овощей из Китая выросла с 10% до 72%, а с улучшением ситуации на пограничном переходе Маньчжурия - Забайкальск улучшилась и в целом картина по наличию товаров. Например, в пять раз выросли продажи баклажанов, кабачков и красного перца. А этим летом многие оценили по достоинству желтое манго и виноград из Китая.

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