Сорвалась и разбилась: тело пропавшей девушки из Иркутска нашли возле скальника "Витязь"

Тело 21-летней девушки нашли возле скальника "Витязь" в Иркутской области Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

21-летняя жительница Иркутска сорвалась со скальника Витязь в Шелеховском районе Иркутской области 9 сентября. Вечером, в этот же день, труп девушки обнаружили туристы. Информацию об этом подтвердили в региональном МВД.

- В полицию поступило сообщение, что тело пострадавшей нашли граждане возле скальника. На место выехали сотрудники МВД и следственного комитета. В ходе осмотра, увидели девушку. Ее рюкзак был оставлен на «Витязе», а сама она лежала у подножья скалы, - рассказывают в МВД.

Как выяснилось, девушка была объявлена в розыск в Иркутске. Сразу ее опознать не смогли, однако, спустя некоторое время, личность пострадавшей стала известна.

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