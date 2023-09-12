Что интересного появится этой осенью в дискаунтерах «ХлебСоль». Фото: ООО "Маяк"

Входящая в состав ГК «Слата» сеть дискаунтеров «ХлебСоль», представленная в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия, постоянно работает над тем, чтобы покупатели могли найти все необходимое и по доступным ценам. Ассортимент представленных товаров - не только продуктов, но и непродовольственных - постоянно обновляется. Подробнее об этом рассказала коммерческий директор ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева.

Больше нужных вещей

Кроме продуктов в дискаунтерах «ХлебСоль» всегда можно найти необходимые в хозяйстве непродовольственные товары. Помимо постоянных позиций - бытовой химии, косметики, пластика, посуды и других полезных мелочей, здесь есть так называемые микросезоны, когда подбираются товары, нужные именно сейчас. Каждый месяц они обновляются.

- Этим летом наши покупатели смогли приобрести детскую и взрослую пляжную обувь, галоши по демократичным ценам. В этом году мы выделили категорию «детство» в отдельные стеллажи. Изменили ассортимент и добавили средства детской гигиены, косметические средства, расширили ассортимент подгузников, детской пластиковой посуды. Теперь представлены и товары для творчества - раскраски, энциклопедии, книги для детей, открытки.

Собственный импорт

Чтобы мы всегда могли купить то, что нужно, сеть дискаунтеров «ХлебСоль» развивает поставки собственного импорта. Так, с начала года удалось в два раза увеличить долю товаров, поставляемых собственными силами. Благодаря этому здесь появились товары для пикника, летнего спорта, пляжная обувь, школьные принадлежности.

Сезон меняется: от дачных заготовок и сборов в школу скоро перейдем к уютным осенним покупкам. На полках «ХлебСоли» появится обновленный ассортимент домашней обуви, трендовых игрушек, теплый текстиль и текстиль для дома.

Не только мелочи

Мы каждый день приходим в магазины «ХлебСоль» за продуктами и нужными непродовольственными товарами первой необходимости. В этом году здесь попробовали представить и крупногабаритные товары. Например, летом в «ХлебСоли» продавали велосипеды. И, кстати, по максимально низкой цене. Эксперимент прошел удачно: их раскупили почти за три дня акции! Вот что значит вовремя зайти в магазин. Так что внимательно следим за акциями и ждем другие интересные новинки - а они обязательно появятся!

Ассортимент представленных товаров - не только продуктов, но и непродовольственных - постоянно обновляется. Фото: ООО "Маяк"

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