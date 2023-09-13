Погода в Иркутске 13 сентября 2023 года будет с небольшим дождем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень в регион приходит постепенно, без неожиданных проливных дождей и резкого похолодания. Но погреться в теплых солнечных лучах иркутянам уже не удастся. Заморозки до -7 градусов ожидаются местами по Иркутской области. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 13 сентября 2023 года

Погода в Иркутске 13 сентября 2023

- По Иркутской области ожидаются кратковременные дожди в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском, Катангском районах, а в северо-восточных районах региона и в горах Восточного Саяна ожидаются умеренные дожди, ветер юго-западный, северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура поднимется до +19, а при облачной погоде до +13 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 13 сентября 2023 года будет облачной с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 18 градусов.