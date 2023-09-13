В Москве жестоко убили двоих мужчин: один из них оказался врачом-травматологом из Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух человек, чьи тела 12 сентября нашли на улице Фестивальная: в квартире и в парке. К расправе может быть причастен мужчина 2000 года рождения, который в момент ареста находился в городе Зеленоград. Об этом сообщают в пресс – службе ГУ МВД России по Москве.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, – отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Напомним, на трупах мужчин оперативно-следственная группа обнаружила признаки насильственной версии. По предварительным данным, убийца обезглавил обе жертвы.

Также, стало известно, что один из погибших – уроженец республики Бурятия, работавший врачом травматологом-ортопедом. По словам коллег, во время случившегося он находился в отпуске.