Лета, Осень и Ясна: какие редкие и необычные имена давали детям в Иркутской области в 2023 году

В Иркутске зарегистрировали девочку с именем Осень Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В службе ЗАГС Иркутской области зарегистрировали девочку с необычным именем – Осень. Родилась малышка, конечно же, этой осенью. В ЗАГСе рассказали, что это имя символизирует зрелость и жизненный опыт. Его носят люди, обладающие нестандартным мышлением и стремлением к гармонии с природой. Кроме того, КП-Иркутск узнала, какие имена чаще всего давали детям, родившимся летом 2023 года.

- Всего за лето в регионе родилось 6 308 детей. Мальчиков – 3 207, а девочек – 3 101. Самые популярными именами стали Артем (так назвали 148 сыновей) и София. 156 девочек с таким именем зарегистрировано в Приангарье только за летний период, - рассказывают в ЗАГСе.

Помимо этого, популярностью пользуются имена: Александр (130 человек), Матвей (119), Михаил (109), Иван (105), Тимофей (103), Лев (89), Роман (88), Дмитрий (85) и Мирон (82).

А также: Ева (120 человек), Варвара (95), Алиса (88), Василиса (87), Анна (85), Полина (82), Дарья (81), Екатерина (76) и Валерия (74).

Некоторые родители хотят назвать своих детей редкими именами. Вот список самых популярных: Весемир, Алмаз, Маркус, Милан, Пересвет, Лукас, Осман, Стефан, Радомир, Амели, Осень, Алмаза, Михаэлла, Аурелия, Дива, Лилит, Жасмина, Лета, Златомира, Лукерия, Рианна, Аян, Фредерика и Ясна.

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