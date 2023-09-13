Надеялся, что не выберутся: в Бурятии мужчина поджег дом с бывшей женой и тремя детьми Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии 2 сентября вечером в ДСНТ «Сосновый» мужчина поджег дом, в котором были его бывшая супруга с двумя детьми - 3 и 8 лет, а также ее подруга с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

- Как итог, был задержан неоднократно ранее судимый 33-летний бывший сожитель потерпевшей. Он заключен под стражу, - говорят в ведомстве.

Известно, что мужчина нигде не работал, часто пил, поэтому женщина решила с ним расстаться. Но ему это не понравилось, он угрожал убийством и требовал, чтобы ему дали вернуться в семью.

Ему в очередной раз отказали. Тогда он, находясь под верандой дома, поджег диван, который располагался прямо над входной дверью дома. Он надеялся, что все жители дома не смогут его покинуть. Однако подруге бывшей сожительнице надо было домой, она открыла дверь и увидела возгорание.

В результате потерпевшая с детьми покинула дом через окно. Никто из них не пострадал. Обвиняемый, убедившись в возгорании веранды, скрылся с места происшествия.