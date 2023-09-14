«Впала в ступор и не могла положить трубку»: лжеполицейский звонил журналисту - чем закончился разговор Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"И как можно настолько наивными, чтобы верить незнакомцам по телефону?", - наверняка, думаете вы, читая новости про очередные мошенничества на миллионы рублей. Но схемы аферистов - хитрые, коварно продуманные. Лучше быть готовыми к такому звонку, чтобы ненароком самим не угодить в ловушку. Корреспондент КП-Иркутск тоже столкнулась с мошенниками - делимся собственным опытом, как удалось отбиться от них, а также советами юриста, как грамотно себя обезопасить.

"Ваши счета заблокируют!"

Звонок с московского номера. Беру трубку.

- Здравствуйте, это лейтенант полиции, город Москва, - строгий мужской голос заставил прислушаться. - Нам поступил звонок из банка. Некий гражданин представился вашим родственником и попытался по нотариальной доверенности снять деньги с ваших счетов. Скажите, вы давали кому-то такое право? Нет? Тогда будет заведено уголовное дело.

Незнакомец подготовился явно хорошо. Обратился ко мне по имени и отчеству, а у лжеродственника оказалась такая же фамилия как у меня. Откуда он узнал персональные данные? Вопрос. Причем задавал он его мне!

- Вы когда-нибудь оформляли документы у нотариуса? Есть предположение, откуда могла произойти утечка персональных данных? - продолжал напирать. - Возможно, "слили" сотрудники банка. Скажите, какими банками вы пользуетесь и когда были последний раз в отделении? Не приходили ли вам подозрительные смс о входе в личный кабинет?

Признаюсь честно, от этих вопросов я впала в ступор. Обычно же аферисты просят назвать личные данные, коды из сообщений, перейти по некой ссылке… А тут якобы пытаются "помочь". Пытаясь еще больше втереться в доверие, лжеполицейский попросил записать его звание, контакты и номер жетона.

- Давайте составим протокол. Нужно знать, сколько у вас денег на картах. Если злоумышленник все-таки сможет их снять, то вам компенсируют пропажу.

И тут меня будто током ударило. Поняла, что точно разговариваю с мошенником. Рассказывать про финансы отказалась, тогда мужчина стал шантажировать.

- Если не отразим эту информацию в протоколе, то на время судопроизводства ваши счета заблокируют!

Я сбросила звонок. Связалась с банком, рассказала о странной беседе и уточнила: не сболтнула ли лишнего? Оператор проверила и успокоила: все в порядке, никто к моим картам не имеет доступа, кроме меня.

А позже выяснила, что это одна из самых распространенных схем мошенничества - сообщение о чрезвычайной ситуации. Цель - ввести жертву в состояние эмоционального напряжения и лишить способности критически мыслить. Хорошо, что я вовремя опомнилась…

КОМПЕТЕНТНО

Юрист из Иркутска Юрий ЛЬГОВ:

"Базы данных сливают за деньги"

- Откуда мошенники узнают фамилию, имя и отчество жертвы? Например, из соцсетей. А еще мы заполняем анкеты в магазинах и других организациях, оставляя информацию о себе. Куда она утекает потом - неизвестно. Базы данных запросто сливают за деньги, - говорит КП-Иркутск юрист Юрий Льгов. - Если все-таки стали жертвой обмана, маловероятно, что удастся вернуть деньги. Особенно личные сбережения: большинство аферистов находятся за границей, а украденные деньги переводят в криптовалюту, заметая следы.

Если же это кредит, то не исключено, что банк нарушил порядок выдачи, например, перевел деньги третьему лицу. Тогда он должен компенсировать потерю. От крупных долгов (более 120 тысяч займа, навязанного мошенником) может спасти банкротство, но подходит это не всем. Поэтому самый верный способ - не ввязываться в подобные телефонные разговоры и не сообщать незнакомцам личные данные.

ВАЖНО

Топ-5 признаков, что вам звонит аферист

1. Как правило, мошенники звонят из колл-центров. Поэтому на фоне слышен гул;

2. Почти все звонки идут с поддельных номеров, из-за этого во время разговора бывает задержка в 3-4 секунды;

3. Представляются работниками госструктур, правоохранителями, обещая спасти от какой-нибудь беды. В реальности такие вопросы не решаются по телефону;

4. Уверяют, что все можно сделать онлайн: составить протокол, дать показания;

5. Пугают, что "проблему" нужно решить срочно, здесь и сейчас.

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