«Увидев это, пенсионерка в меня плюнула»: что скрывает под скромной формой врач скорой помощи из Иркутска

Елизавете 27, по образованию она врач-терапевт. Фото: личный архив героини публикации.

«Бывает, что татуировки помогают в работе. Когда нужно поставить укол, бабушки и дети рассматривают мои руки, отвлекаются и перестают волноваться», - делится историями из врачебных будней 27-летняя Елизавета. С первого взгляда девушка - рядовой медик, но один факт все же выделяет ее из толпы. Тело сибирячки с головы до ног покрыто наколками.

«Около 60% поверхности кожи», - уточняет терапевт.

Это заставляет полагать, что Елизавета самый татуированный в родном Иркутске врач. При этом, большинство пациентов даже не подозревает о «секрете», который та скрывает под формой работника скорой помощи.

60% тела Елизаветы Могилкиной покрыто тату. Фото: личный архив героини публикации.

Студенткой накопила на первую машинку

«С самого детства люблю рисовать. В художественной школе практически не училась, но получалось у меня хорошо. Когда пришло время думать о поступлении в вуз, были даже мысли выбрать творческую специальность, но в итоге я решила, что моя работа должна приносить пользу окружающим», - делится собеседница «Комсомольской правды»-Иркутск». – «В книгах и кино врачей описывают как благородных людей, спасающих чужие жизни, к тому же биологию и химию я знала на «отлично». Так, мой выбор пал на медуниверситет».

В студенческие годы свой талант Елизавета начала использовать как источник заработка: изготавливала обложки для музыкальных альбомов, афиши и портреты. А в 19 лет полностью отказалась от родительской помощи. Денег понадобилось еще больше, но устроиться куда-то на полный рабочий день возможности не было – учеба занимала время с 8 до 17 часов.

Первую татуировку девушка набила в 18 лет. Фото: личный архив героини публикации.

«Тогда я начала размышлять, как можно получать доход, уделяя этому не больше трех часов в день», - вспоминает Елизавета. – «В 2017 году в Иркутске как раз была практически свободна ниша тату. Мне удалось накопить около 30 000 рублей, купить оборудование, кушетку и начать принимать первых клиентов. Курсов не проходила – их попросту не было. Но работать с кожей очень помогали университетские знания».

«Считать татуировки не берусь»

Девушка признается, вскоре татуировки стали для нее больше, чем подработкой. Свой необычный стиль она сравнивает с готической русской сказкой, так как зачастую вдохновляется пугающими образами из славянской мифологии: лешими, русалками, колдунами, духами и т.д. При этом использует только черный цвет. Для участия в международных выставках и фестивалях сибирячка взяла в качестве соответствующую имиджу фамилию – Могилкина. В медицине же пользуется настоящей.

Свои тату девушка предпочитает скрывать от пациентов и руководства. Фото: личный архив героини публикации.

«Сама я впервые «забилась» в 18-19 лет. Это было изображение кинжала, который будто пронзает шею. Позже к ней прибавлялись другие тату – все в традиционном американском стиле. Сейчас считать их даже не берусь».

В гардеробе – кофты и водолазки

Чтобы не смущать преподавателей, руководство больницы и пациентов, иркутянка постоянно закупает в гардероб водолазки с длинным рукавом. Предусмотрительно она не никогда не «трогает» лицо и кисти. Однако летом из-за жары все же приходится «оголяться».

Елизавета работает в собственном стиле, который называет готической русской сказкой. Фото: личный архив героини публикации.

«К счастью, в России неприятных случаев, связанных с тату, практически не было. Хотя многие при знакомстве относятся ко мне с настороженностью», - признается молодой врач. – «В основном людей интересует их значение. Но для меня это прежде всего украшение тела, современный и стильный аксессуар. А вот в Южной Корее мой внешний вид, я была в майке, «оскорбил» сеульскую пенсионерку. Она начала кричать, после чего плюнула в меня. Как мне объяснили, для здешних стариков это практически норма, поэтому зла на нее не держу. Вспоминаю со смехом».

За подсчет тату на своем теле иркутянка не берется. Фото: личный архив героини публикации.

Сегодня Елизавета учредитель одной из самых крупных в городе студий тату, пирсинга и бодимодификаций, где работают 11 мастеров. Бизнес занимает большую часть ее времени, поэтому смены в скорой помощи берет не чаще раза в неделю. Однако переставать помогать людям девушка не планирует.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересных событий?

Расскажите вашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал