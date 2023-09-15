Стремительное развитие Китая способствует расширению китайско-российского сотрудничества

Генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай. Фото: Генеральное Консульство КНР в г. Иркутске.

Мировая экономика сталкивается с многочисленными вызовами, в числе которых высокий уровень инфляции, снижение спроса, геополитические конфликты, проблемы энергетической и продовольственной безопасности. Новый виток научно-технической революции и промышленный переворот приводят к перестройке карты глобальных инноваций и изменению структуры мировой экономики. США и некоторые другие страны, руководствуясь менталитетом «холодной войны» и принципом «игры с нулевой суммой», осуществляют стратегии разрыва связей, производственно-сбытовых цепочек и создания «маленьких дворов с высокими заборами», «торговой и технологической войны», направленные против государств с иной идеологией, что ведет к росту уровня торгового протекционизма и фрагментации глобальной торговли. Китай, на фоне общего ухудшения международной экономической ситуации, по темпам восстановления экономики занимает лидирующие позиции среди крупнейших экономик мира, а основы долгосрочного улучшения остаются неизменными.

Крупнейшая экономика мира

Будучи сверхмасштабной экономикой, в ближайшем будущем Китай станет крупнейшим рынком мира. Китай способствует продвижению экономики - от стремительного роста до качественного развития, внедрению инноваций, продолжению оптимизации структуры экономики, накоплению внутренней движущей силы. В 2022 году генерация электроэнергии и добавленная стоимость промышленного производства Китая составила около 30% от мирового объема. В первом полугодии 2023 года ВВП Китая вырос на 5,5% в годовом исчислении, причем во втором квартале ВВП страны увеличился на 6,3% в годовом исчислении; совокупный экспорт электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и солнечных панелей увеличился на 61,6% в годовом исчислении; добавленная стоимость сферы производства оборудования выросла на 6,5% в годовом исчислении, обеспечив 53,9% роста крупной промышленности Китая. За последние семь месяцев экспорт автомобилей составил 2,535 млн машин, увеличившись на 67,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и заняв первое место в мире; последние два месяца подряд индекс PMI обрабатывающей промышленности немного повышался, и общий уровень обрабатывающей промышленности продолжал улучшаться. В постпандемийную эпоху экономика и общество Китая полностью нормализовали функционирование, а ряд показателей свидетельствует о неограниченном потенциале экономического развития страны.

Мировое признание

Мир высоко оценивает достижения Китая в области экономического развития. В опубликованном ООН докладе «Мировое экономическое развитие и перспективы» прогноз экономического роста Китая в текущем году повышен с 4,8% в начале года до 5,3%. По прогнозам Международного валютного фонда, вклад Китая в мировой экономический рост в этом году составит 34,9%. Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие международные организации и институты повысили ожидания роста китайской экономики в этом году, продемонстрировав свою уверенность в высококачественном развитии Китая. Клаус Шваб, председатель Всемирного экономического форума, отметил: «Весь мир выиграет за счет развития Китая. Целевой показатель экономического роста Китая составляет в этом году около 5%, и это внушает оптимизм». Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил в социальных сетях, что достигнутое Китаем экономическое процветание поистине удивительно, особенно в плане инфраструктуры, и призывает «всех увидеть это собственными глазами». На фоне данных фактов бросающие тень высказывания некоторых американских СМИ в сторону экономических перспектив Китая меркнут.

О США

Давайте посмотрим на истинное положение дел в США.

В сфере торговли США - в целях достижения собственных интересов - прибегают к одностороннему протекционизму, основываясь на своих рыночных и экономических преимуществах, политизируют и используют торгово-экономические вопросы в качестве оружия (например, манипулируя системой SWIFT), что серьезно нарушает мировой экономический порядок и значительно увеличивает себестоимость торговых операций по всему миру.

В сфере финансов США, погрязшие в долгосрочных долгах, могут манипулировать инфляцией, валютным курсом, вызывать давление с целью увеличения покупок акций и другими способами решать свои внутренние проблемы за чужой счет, тем самым являясь «финансовым террористом номер один» в международном сообществе.

В области охраны окружающей среды США совершенно по-разному отнеслись к сбросу ядерных стоков в Фукусиме (Япония) и аварии на Чернобыльской АЭС, применяя двойные стандарты по принципиально важным вопросам. В течение длительного времени США жадно высасывали кровь из мировой экономики за счет беспорядочной эмиссии своей валюты, подменяя общепринятые международные правила своими собственными, злоупотребляя санкциями и «юрисдикцией длинной руки» в отношении развивающихся стран, продвигая принцип «Америка превыше всего», и тем самым превратившись в нарушителя спокойствия и источник турбулентности в международном сообществе.

Перспективы сотрудничества двух держав

В экономическом плане Китай и Россия значительно дополняют друг друга и обладают блестящими перспективами сотрудничества. После визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте этого года, Китай и Россия добились новых успехов как в стратегическом взаимодействии, так и в практическом сотрудничестве: двусторонний товарооборот достиг нового максимума (за первые семь месяцев этого года сумма составила рекордные $134,1 млрд, что на 36,5% больше, чем в прошлом году), стабильно развивается энергетическое сотрудничество, быстро возобновляются обмены между людьми.

Факты подтверждают, что Китай и Россия - хорошие друзья и партнеры, которые могут доверять и полагаться друг на друга. Многие китайские предприятия проявляют большую готовность к расширению своих инвестиций в Россию и сотрудничеству в области промышленного производства на территории РФ. Важными задачами для обеих сторон сейчас являются реализация существенных договоренностей, достигнутых главами государств двух стран, и содействие дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, чтобы повысить благосостояние народов двух стран и содействовать возрождению наций. Разумеется, мы также надеемся на то, что российская сторона продолжит улучшать инвестиционный климат и обеспечивать справедливое исполнение законов и правосудие ради формирования дружественной атмосферы, а также обеспечит гарантии верховенства закона в целях укрепления двустороннего сотрудничества.

Вместе преодолеем трудности

В действительности основная цель развития Китая - предоставить китайскому народу высокий уровень жизни, а не превзойти какую-либо другую страну, и в этом отношении еще есть куда стремиться. Китайская экономика устойчива, полна потенциала и энергии, и основы ее длительного развития не изменились. У Китая есть уверенность, условия и возможности для дальнейшей оптимизации структуры экономики, наращивания темпов роста, качественного достижения годовых целевых задач социально-экономического развития, ускоренного построения новой модели развития, что будет и в дальнейшем давать непрерывный импульс для экономического подъема и роста всех стран мира, включая Россию.

Постоянное расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и Россией, несомненно, поможет двум странам преодолеть трудности, вызванные нынешней международной экономической ситуацией, добиться стабильного прогресса и общего процветания. Китай приглашает Россию сесть в скоростной поезд быстрого развития Китая и высоко оценивает потенциал ресурсов, рынка, талантов, науки и техники России. Используя сильные и дополняя слабые стороны друг друга, Китай и Россия смогут извлечь выгоду из социально-экономического развития друг друга, повысить уровень жизни своих народов и совместно построить более справедливый и рациональный международный порядок, посвященный всеобщей безопасности и уважающий равные права всех стран на развитие.