К Солнцу ближе, чем к Земле: в Иркутском планетарии рассказали, почему увидеть редкую комету Нишимура будет трудно

Редкая комета Нишимура будет ближе всего к Земле 17 сентября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сообщения о редкой зеленой комете Нишимура уже заполнили социальные сети. Говорят, небесное тело настолько яркое, что его без труда смогут увидеть невооруженным глазом жители Иркутска, Омска, Челябинска, Новосибирска и ряде других городов. Однако, директор Иркутского планетария Павел Никифоров рассказал, почему увидеть комету, открытую всего месяц назад, будет проблематично.

- Комета подлетит ближе всего к Земле 17 сентября. Однако, это около 128 миллионов километров. Поэтому, ошибочно считать, что небесное тело пролетает рядом с Землей. Оно гораздо ближе к Солнцу, - отмечает Павел Никифоров.

Более того, комета на ночном небе не видна. Нишимура видна только днем и на ярком вечернем небе, но какой бы светящийся она не была, разглядеть ее почти невозможно не только невооруженным глазом, но и с помощью наблюдательных приборов.

- Объект очень быстро движется и завтра уже будет в созвездии Девы. Комета перемещается в южное полушарие неба. Я думаю, что вечером ее нельзя рассмотреть, потому что на небе Нишимура очень близка к Солнцу. Мы, конечно, постараемся ее увидеть, но я думаю, что не сможем, - говорит Павел Никифоров.

Энтузиастам, которые все-таки хотят посмотреть на редкий объект, следует находится на заходе солнца в месте, где западный горизонт свободен и не засвечен. Лучше взять с собой бинокль. С ним наблюдать за объектом удобнее, чем с телескопом. Только так есть небольшая вероятность увидеть комету.

Несмотря на это, жители Иркутска смогут понаблюдать за другими космическими явлениями. На ночном небе в течение всей осени можно увидеть самые большие планеты Солнечной системы - Сатурн и Юпитер. Наблюдения проходят в обсерватории Иркутского планетария каждый вечер с 21:00. А 29 октября произойдет еще одно явление - лунное затмение.