Втроем набросились на одного из-за прически: полиция Братска проверяет сообщение об избиении парня

Полиция проверяет сообщение об избиении жителя Братска из-за прически. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске пост в социальных сетях стал поводом для проведения полицейской проверки. Автор анонимно рассказал о ситуации, которая якобы произошла в автобусе, выполнявшем маршрут №4. При этом, пользователь сети отмечает: очевидцем случившегося не является, историю услышал от знакомых. По их словам, днем 14 сентября трое пьяных мужчин избили парня в возрасте около 20 лет.

«Прическа его им не понравилась», - говорится в сообщении. – «Перепалка началась в автобусе, но никто не вступился за молодого парня. Ни водитель, ни кондуктор никак не отреагировали».

Ссора, согласно рассказанному, продолжилась на остановке в жилом районе Падун. Неизвестные набросились на незнакомца и избили.

Корреспондент КП-Иркутск обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«В ходе мониторинга сети «Интернет» сотрудниками полиции была выявлена данная публикация. На ее основании правоохранителями назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента», - сообщают в ведомстве.

Однако правоохранителям уже известно, что информации о драке в отделы полиции Братска не поступало. Также в этот день в больницы города не обращались пострадавшие от нападений.

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