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Происшествия15 сентября 2023 8:07

Возвращался домой с тренировки: в Шелехове прокуратура добилась выплаты ребенку, которого укусила бродячая собака

В Шелехове из-за укуса ребенка бродячей собакой выплатят 25 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
Возвращался домой с тренировки: в Шелехове прокуратура добилась выплаты ребенку, которого укусила бродячая собака

Возвращался домой с тренировки: в Шелехове прокуратура добилась выплаты ребенку, которого укусила бродячая собака

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Шелехова через суд защитила права несовершеннолетнего, на которого напала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале

-Вечером несовершеннолетний возвращался с тренировки по футболу. Тогда на него напала бродячая собака черного окраса, в холке 70 см. Как итог, был причинен легкий вред здоровью, - говорят в прокуратуре.

Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил эти требования, в пользу ребенка взыскали 25 тысяч рублей.

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