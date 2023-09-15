Возвращался домой с тренировки: в Шелехове прокуратура добилась выплаты ребенку, которого укусила бродячая собака Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Шелехова через суд защитила права несовершеннолетнего, на которого напала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале

-Вечером несовершеннолетний возвращался с тренировки по футболу. Тогда на него напала бродячая собака черного окраса, в холке 70 см. Как итог, был причинен легкий вред здоровью, - говорят в прокуратуре.

Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил эти требования, в пользу ребенка взыскали 25 тысяч рублей.