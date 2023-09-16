Первое в Сибири Суворовское военное училище открылось в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутск станет кузницей кадров для обороны страны. При поддержке Президента России здесь в новом статусе возродили Высшее военное авиационное инженерное училище, закрытое больше 10 лет назад. Теперь это Иркутское Суворовское училище, единственное в Сибири. Ближайшие подобные учреждения находятся в Екатеринбурге и Уссурийске. Попасть сюда - мечта и большая честь.

Училище рассчитано на 420 воспитанников. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

- Узнав об открытии, сын сразу решил поступать, - рассказывает «Комсомолке» Светлана из Иркутска. - Его прадед - летчик, дедушка окончил ИВВАТУ (бывшее военное авиаучилище. - Ред.) и всю жизнь посвятил авиации, папа и дядя тоже при звании. Поэтому и сын в свои 13 лет решил пойти по их стопам. Летние каникулы посвятил подготовке, усиленно занимался с репетиторами, тренировался. Когда узнали, что зачислен, плакали от счастья! Надеемся, что обучение поможет выработать дисциплину, самостоятельность и мужество и даст путевку в будущее.

Училище рассчитано на 420 воспитанников. В первый год набрали 180 учеников в пятые, шестые и седьмые классы, по 60 человек в каждом.

В первый год набрали 180 учеников в пятые, шестые и седьмые классы, по 60 человек в каждом. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Конкурс оказался достаточно высоким - три кандидата на место, документы присылали из 23 регионов России. В дальнейшем будут принимать только пятиклассников. Как проходит обучение? Кадеты живут, как и полагается военным, на пансионе при училище. Домой не ездят, по словам Светланы, звонят по вечерам.

- Сыну все нравится. Выработался режим дня, кормят вкусно. Уже заметны первые результаты воспитания: по телефону вместо привычного «да» иногда говорит «так точно», рассказывает про соблюдение устава.

Иркутское Суворовское училище - единственное в Сибири. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

К обучению предъявляют высокие требования со стороны Минобороны России. В основе - классическая методика средней школы с углубленным изучением предметов. Это историко-культурные, художественно-эстетические и военно-патриотические программы, усиленные спортивные тренировки, лабораторная практика по биологии, химии и физике. А еще робототехника, компьютерное программирование, авиа- и судомоделирование. Не забывают и про творчество: занятия по пению и хореографии.

Училище построено силами Минобороны РФ. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На торжественном открытии в Иркутске присутствовал заместитель начальника Главного управления кадров - начальник Управления военного образования генералмайор Игорь Муравлянников. Он вручил учебному заведению знамя - священный символ воинской доблести и славы - и передал поздравительный адрес от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу: «В добрый путь, дорогие суворовцы!»

Иркутск станет кузницей кадров для обороны страны Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

СПРАВКА КП

Как возрождали

Училище построено силами Минобороны РФ. Для этого отреставрировали здание 1912 года постройки. Изначально здесь располагалась военная гимназия, а с 1931 по 2009 год - известное авиационное инженерное учебное заведение, подготовившее 60 тысяч инженеров и техников для Военновоздушных сил СССР и РФ. Столетние помещения укрепили и оборудовали по последнему слову техники, что важно, сохранив при этом исторический облик: уцелевшие старинные кирпичи, панно из мозаики и мраморную лестницу. Теперь здесь располагается главный корпус нового Суворовского военного училища с учебными аудиториями, спальнями и медпунктом. В соседнем здании находятся столовая и помещения для дополнительных занятий. Кроме того, на территории появились Аллея летчиковгероев и зоны для спорта.