Несколько авиарейсов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана

Несколько рейсов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана. Фото: телеграм-канал директора аэропорта "Байкал" Дмитрия Гармаева

Несколько самолетов не смогли приземлиться в Иркутске утром 16 сентября из-за погодных условий. В связи с этим они были перенаправлены в Улан-Удэ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.

-Сегодня аэропорт Байкал работает запасным для аэропорта Иркутск по метеоусловиям. Обслуживаем параллельно свои регулярные рейсы. В Иркутске туман. Ждем улучшения погоды, - написал он.

С его слов, в аэропорту уже приземлились четыре борта из Иркутска.

По информации онлайн-табло аэропорта Иркутска, были задержаны рейсы из Москвы, Якутска, Хабаровска.