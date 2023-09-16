За рулем была 11-летняя девочка, а пассажиром - 14-летняя: в Иркутской области дети на мотоцикле устроили ДТП с бензовозом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Куйтунском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетней мотоциклистки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автоавария произошла вечером 16 сентября в поселке Харик Куйтунского района, - говорят в полиции.

По имеющейся информации, за рулем мотоцикла Racer была 11-летняя школьница. С ней пассажиром ехала 14-летняя девочка.

Выезжая на перекресток, юная мотоциклистка не уступила дорогу бензовозу с прицепом.

В результате с травмами в больницу попала 14-летняя девочка. Известно, что мототехника принадлежит матери 11-летней девочки, которая решила взять ее покататься без разрешения. Обе девочки ехали без шлемов и других средств защиты. Теперь законных представителей детей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащий контроль за детьми.

Также владелице мотоцикла грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу права управления транспортом лицу без водительского удостоверения.