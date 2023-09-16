Борт Ми-8 транспортирует пострадавших в Бурятии при опрокидывании вездехода Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Двое пострадавших в Бурятии при катании на вездеходе транспортируют бортом Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своем телеграм-канале.

- Вертолет ведомства доставит их в город Улан-Удэ, после специалисты передадут их врачам, - говорят в МЧС.

Известно, что 15 сентября в верховье реки Сея опрокинулся вездеход. Как итог, двое из пяти человек получили различные травмы.

К месту происшествия бортом ведомства вылетела оперативная группа МЧС, спасатели и сотрудники центра медицины катастроф.

На борту МЧС России оборудование для транспортировки и медицинской помощи.