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Происшествия16 сентября 2023 5:29

Борт Ми-8 транспортирует пострадавших в Бурятии при опрокидывании вездехода

Пострадавших при катании на вездеходе в Бурятии доставят в Улан-Удэ
Елена СИНИЦА
Борт Ми-8 транспортирует пострадавших в Бурятии при опрокидывании вездехода

Борт Ми-8 транспортирует пострадавших в Бурятии при опрокидывании вездехода

Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Двое пострадавших в Бурятии при катании на вездеходе транспортируют бортом Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своем телеграм-канале.

- Вертолет ведомства доставит их в город Улан-Удэ, после специалисты передадут их врачам, - говорят в МЧС.

Известно, что 15 сентября в верховье реки Сея опрокинулся вездеход. Как итог, двое из пяти человек получили различные травмы.

К месту происшествия бортом ведомства вылетела оперативная группа МЧС, спасатели и сотрудники центра медицины катастроф.

На борту МЧС России оборудование для транспортировки и медицинской помощи.

ЧППроисшествия: ЧП