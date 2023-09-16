В Иркутске стартовал кинофестиваль «RT. Док: Время героев» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске состоялась церемония открытия международного фестиваля документального кино «RT. Док: Время героев». За три дня фестиваля жителям города покажут 14 фильмов о героях СВО. Также будет возможность встретиться с авторами кинокартин и поучаствовать в деловой программе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Три дня мы будем смотреть документальные фильмы о бойцах, волонтёрах, медиках, жителях Донбасса, об артистах и музыкантах, которые оставили карьеру в Европе и уехали за ленточку, чтобы дарить свое творчество бойцам в окопах. О военкорах — людях, которые одни из немногих говорят правду, - сказала Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев».

Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что регион готов сотрудничать с организаторами, чтобы показывать фильмы про спецоперацию и после того, как фестиваль закончится. Он добавил, что сейчас важно показывать, что происходит на линии фронта и в тылу.

В день открытия на фестивале присутствовали бойцы и ветераны СВО, а также их семьи. Мать погибшего на СВО бойца Ольга Дьяконова выразила благодарность за проводимое мероприятие.

- Фильмы, которые вы хотите показать, очень тяжелые, но необходимые для того, чтобы каждый живущий на этой земле не оставался равнодушным не только к происходящим событиям, но и друг к другу, - сказала она.

Фестиваль же стартовал с премьеры фильма Айгуль Ербуловой «Жены». В кинокартине рассказывается о том, каково быть женой солдата, пока муж на фронте.

Всего за три дня жителям покажут 14 фильмов. Их можно посмотреть в Иркутском суворовском военном училище, а также в клубе и школе села Большой Луг Шелеховского района Иркутской области.