Встречи с медведями, ночевки под мостом и штормы: путешественник из Нижнего Новгорода обошел Байкал вокруг за 97 дней. Фото: Влад Повеликин

Еще 10 июня путешественник и тревел-блогер из Нижнего Новгорода Влад Повеликин решил отправиться в путешествие вокруг Байкала. И это ему удалось! Он прошел свыше двух тысяч километров за 97 дней. О своем походе он рассказывал в своих социальных сетях, а также на фан-встрече в областной столице.

С его слов, побывать на Байкале - это было мечтой детства. Впервые здесь побывать ему удалось в 2019 году, тогда и влюбился в это место! Тогда же он принял решение уйти с работы и отправиться в длительное велопутешествие до Владивостока. После Влад познакомился с оператором Екатериной и они вместе решили отправиться в пешее путешествие вокруг озера.

За все время путешествия блогер встретил 17 медведей. Фото: Влад Повеликин

Маршрут Влада и Екатерины проходил через Листвянку, Северобайкальск, Нижнеангарск, Усть-Баргузин, Слюдянку и Култук. Большую часть маршрута они прошли пешком, реки - на пакрафте.

- За все время путешествия мы встретили 17 медведей, до этого никогда их не видел. Сначала было ощущение, что медведь - нечто страшное, животное, которое не реагирует на звук никак. Есть такое насекомое - ручейник, когда медведь им увлечен, вы можете хоть песни петь, он не будет внимание на вас обращать. Так мы от состояния "все страшно" мы дошли до того, что медведь - он просто есть, бывает, встречается, - рассказывал Повеликин.

Маршрут проходил через Листвянку, Северобайкальск, Нижнеангарск, Усть-Баргузин, Слюдянку и Култук. Фото: Влад Повеликин

Конечно, не обошлось и без трудностей. Например, уже на второй день путешественник столкнулся с ночным пожаром и поломанной штормом палаткой. Костер разводили, чтобы согреться. К тому же был расчет, что бревна будут потрескивать, а из-за звука животные в случае чего не пойдут в сторону палатки.

- Результат: костер стало раздувать сильным ветром, искры стали лететь в разные стороны. В один момент вижу, пролетает, кажется не искра, а целый уголь. Потом загорелась и трава - полметра на метр, - делится он.

Тревел-блогер отметил, что даже если после вас остались микро-угли, из-за порывов ветра это очень опасно, неспроста в заповедниках просят использовать горелки.

В один из дней пришлось поночевать и под мостом, ближе к Большому Голоустному. Однако в этом - сплошные плюсы, говорит блогер. Во-первых, в случае ливня вы под надежной защитой, а во-вторых, рядом протекает горная река - а значит у вас есть чистая питьевая вода.

В ночевке под мостом есть свои плюсы. Фото: Влад Повеликин

Но и это, конечно же, не единственное приключение. Однажды Влад и Екатерина заблудились, да еще и ночью.

В один из дней путешествия Влад потерялся, когда время было уже за полночь. Фото: Влад Повеликин

-Сделал глупую ошибку. Поднялся на высокий склон, а потом, вместо того, чтобы возвращаться, отошел метров на 50 еще. Нашел склон, который идет вверх, стал подниматься зигзагами. Подниматься сложно, уже темнеет, потерял час. Нужно как-то разобраться, где вообще стоит лагерь, - рассказывал Влад в своем блоге.

К счастью, выбраться удалось, хоть и не сразу. Не обходилось и без более бытовых проблем: холодно из-за неблагоприятной погоды, тяжелый 15-килограммовый рюкзак, да и простое желание поесть чего-нибудь горяченького. Это лишь малая часть всего того, через что пришлось пройти путешественникам за эти 97 дней, отправиться в такое путешествие - нужна подготовка ого-го! Что же так манит ловить такие приключения?

Побывать на Байкале - это было мечтой детства Влада. Фото: Влад Повеликин

- Думаю, вот как можно вернуться в город и забыть все это? Как будто не было этого путешествия на Байкал? Я понимаю, что в моем мышлении произошли какие-то изменения. Когда-то еще в детстве, я читал рассказ Джека Лондона "Любовь к жизни". Там золотооискатель подвернул ногу, но шел, брел, полз к своей цели, цели выжить. Это все романтика такая, холодная, суровая, жесткая, но при том невероятно красивая, меня очень сильно вдохновляла, - поделился мыслями Влад.