«Стою в кепке и кирзовых сапогах, и тут выходит он»: актрисе сделали предложение на сцене театра в Ангарске

Актрисе из Ангарска сделали предложение на сцене театра. Фото: Личный архив

- Театром увлекаюсь еще со школы - со 2-го класса ходила в детский коллектив "Чудак", - рассказывает свою историю 27-летняя Екатерина Гречуха из Ангарска. – Но после окончания 11 класса поступила на юриспруденцию в Петербург, там жила какое-то время. А потом, как это бывает, поняла: «бумажки» - не мое, вернулась в Ангарск и театр.

Этот коллектив знают не только в родном городе, но и за его пределами. Труппа дает представления в Усолье-Сибирском, Саянске, Шелехове. В «Чудаке» есть место творчеству и для детей, и для взрослых. Ставят обычно классику - Островского, Гоголя, Мольера, Шекспира, Чехова, особое внимание уделяют Вампилову, нашему знаменитому драматургу-земляку.

И кто бы мог подумать, что вернувшись, Екатерина встретит свою любовь?

- Сергею 23 года, мы познакомились на первом сборе труппы. Он работает электриком, а театр для него тоже хобби. После встречи предложил подвезти до дома, а мне идти пешком минут шесть, и я отказалась. Тем более, к первым встречным в машину не сажусь. Но спустя несколько репетиций мы уже начали общаться. Он снова предложил подвезти, я согласилась. Катались часа полтора по городу, много разговаривали.

Екатерина и Сергей - не первая пара в театре. Фото: Личный архив

Как позже признался Сергей, Екатерина покорила его с первого взгляда - искренней улыбкой.

- Общались все больше, виделись все чаще, уже и вне постановок. И с каждой новой встречей я сильнее чувствовала сердцем, что он – моя родственная душа, - признается девушка.

Однако отношения завязались не сразу. Первые два месяца они гуляли, переписывались, ходили на каток. А парой стали после похода в кино.

- Он сказал, что нужно прийти в костюмах. Не знаю зачем, но меня такое очень забавляет. Я нарядилась в Венсдей, он надел костюм испанца. Усы, цветок на груди, - все было, - смеется Катя.

Я нарядилась в Венсдей, он надел костюм испанца. Фото: Личный архив

После сеанса оба почувствовали, что между ними уже не просто дружба, а что-то большее…

- Первое время мы скрывали отношения от ребят. Думаю, догадывались, конечно, - улыбается Екатерина. - Ведь наш коллектив как семья. Ходим друг к другу в гости, отмечаем вместе праздники. Когда узнали – порадовались.

Екатерина и Сергей - не первая пара в театре. На репетиции многие ходят уже вместе с детьми.

Общались все больше, виделись все чаще, уже и вне постановок. Фото: Личный архив

- Я не ожидала предложения. Мы разговаривали об этом: я говорила, какие мне кольца нравятся, хотелось, чтобы этот момент был неожиданным. Но так, на далекое будущее, не думала, что это случится так скоро, - говорит Екатерина.

На тот момент они встречались чуть больше шести месяцев. И вдруг…

- Мы играли повесть «Собачье сердце». И вот она – финальная сцена, все актеры выходят на поклон, на нас направлен свет софитов, в зале 50-60 зрителей. Я стою в кепке таксиста и кирзовых сапогах (мы были культотделом дома), он окликает меня и достает заветную красную коробочку. Я говорю: «Конечно да, товарищ Горбик. Вперед в светлое будущее»!

Паре аплодировали, свистели и актеры, и зрители. Кстати, Сергей не посвящал коллег в план и организовал все сам. Так что для них происходящее стало сюрпризом, как и для невесты.

- Свадьбу планируем сыграть следующим летом. Где и как, пока не знаем. Обязательно позовем ребят из труппы.

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