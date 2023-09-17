Лето 2023 года в Иркутске вошло в пятерку самых жарких с 1873 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Гидрометцентр России признал лето 2023 года самым жарким в истории наблюдений в Северном полушарии. Прошедший август стал самым теплым в стране с 1891 года. Своими наблюдениями по поводу погоды на летний период в Иркутской области, поделилась заведующая кафедрой географического факультета ИГУ Инна Латышева.

- На 123 метеостанциях из России и зарубежных стран, календарное лето оказалось теплее климатической нормы, а на 22 станциях – более прохладным. В список самых жарких территорий на август, попала метеостанция Верхняя Гутара в предгорьях Восточного Саяна Иркутской области, где последний летний месяц оказался самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, начиная с 1936 года, - рассказывает Инна Латышева.

Кроме того, по словам сотрудника ИГУ, среди 145 городов по температурным показателям, Иркутск находится на 51 месте. В столице Приангарья летний воздух прогрелся на 3 градуса выше нормы. Это произошло благодаря жаркому августу в период антициклона. По среднему значению температуры воздуха в Иркутске (18,3 градуса), погоду в городе за летний период можно сравнить с погодой в Москве.

Кроме того, лето 2023 года в Иркутске находится на пятом месте, уступая жаре, которая выдалась в 2015, 1878, 1888 и 2002 годах. Однако, ощутить потепление не всегда получается, ведь температурные показатели летних месяцев разнятся. Но можно сказать точно, что в одном из городов Иркутской области, июль стал самым влажным месяцем с 1892 года. И этот город – Киренск.

Дело в том, что с повышением температуры воздуха, связан режим атмосферных осадков. Повышение температур испаряет влагу. Это формирует облака из которых образуется дождь. За лето в Киренске выпало 321 литр воды на один квадратный метр. Это примерно 26 ведер.

Как сообщают специалисты, через территорию региона прошло 33 холодных атмосферных фронта. Июнь оказался самым неуютным месяцем для местных жителей.

Сказалась погода и на урожае, ведь для растений опасна не только длительная жара, но и повышенная влажность. В пример можно привести укроп, который начал елтеть и вянуть у многих садоводов в области.

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