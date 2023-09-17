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Происшествия17 сентября 2023 9:20

Ранил в ногу и скрылся: мужчина напал на другого мужчину с ножом в супермаркете Иркутска

Мужчину ранили ножом в ногу в супермаркете Иркутска
Таисия ЧЕМИСОВА
Ножевая потасовка произошла в супермаркете в Иркутске

Ножевая потасовка произошла в супермаркете в Иркутске

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В супермаркете Иркутска на улице Пискунова произошла конфликт с нападением. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе супермаркета, один человек нанес ножевые ранения другому.

- На территорию магазина забежали двое мужчин. Один ударил ножом в ногу другого и скрылся, - рассказывают в супермаркете.

Изначально, очевидцы рассказывали о стрельбе, однако сотрудники магазина эту информацию опровергли.

Территорию супермаркета перекрыли, а на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Как сообщил корреспондент КП-Иркутск, сейчас на месте происшествия уже нет полиции и медицинских работников, а проход в супермаркет открыт.

ЧППроисшествия: ЧП