Ранил в ногу и скрылся: мужчина напал на другого мужчину с ножом в супермаркете Иркутска

Ножевая потасовка произошла в супермаркете в Иркутске Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В супермаркете Иркутска на улице Пискунова произошла конфликт с нападением. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе супермаркета, один человек нанес ножевые ранения другому.

- На территорию магазина забежали двое мужчин. Один ударил ножом в ногу другого и скрылся, - рассказывают в супермаркете.

Изначально, очевидцы рассказывали о стрельбе, однако сотрудники магазина эту информацию опровергли.

Территорию супермаркета перекрыли, а на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Как сообщил корреспондент КП-Иркутск, сейчас на месте происшествия уже нет полиции и медицинских работников, а проход в супермаркет открыт.