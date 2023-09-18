Что произошло в Иркутске в ночь на 18 сентября 2023 года

Неизвестный с ножом напал на мужчину в супермаркете Иркутска Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Конфликт между двумя иркутянами произошел на улице Пискунова в Иркутске. На территорию супермаркета забежали двое мужчин. Один ударил другого в ногу ножом и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, а виновник, ранивший в ногу своего оппонента, сам пришел в отдел полиции.

https://www.irk.kp.ru/daily/27556.5/4824594/

В Иркутске завершился Чемпионат среди вальщиков леса «Лесоруб-2023». Такое мероприятие впервые проходило в Приангарье. Участники демонстрировали свое мастерство в замене цепи, раскряжевке, валке леса, обрезке сучьев и общей эстафете в течение двух дней.

https://www.irk.kp.ru/online/news/5457185/

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» прибыли на поезде в Иркутск. В регионе они пробудут два дня. За это время, юные участники успеют посетить Кругобайкальскую железную дорогу и архитектурно-этнографический музей «Тальцы». В число победителей вошли и три школьницы из Иркутской области. Впереди их ожидает путешествие по стране на поезде по маршрутам «Санкт-Петербург - Владивосток» и «Владивосток – Санкт-Петербург» с остановками в 15 крупных городах страны.

https://www.irk.kp.ru/online/news/5457015/