Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2023 3:36

Завалило бетонными плитами: три подростка погибли в ДТП в Бурятии

Смертельное ДТП с тремя подростками произошло в Бурятии
Таисия ЧЕМИСОВА
Смертельное ДТП с тремя подростками произошло в Бурятии. Фото: Госавтоинспекция Республики Бурятия

Смертельное ДТП с тремя подростками произошло в Бурятии. Фото: Госавтоинспекция Республики Бурятия

Смертельное ДТП с участием трех подростков произошло в Тарбагатайском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики.

- Авария произошла около 23 часов 17 сентября в поселке Николаевский. За рулем автомобиля «Хонда Аккорд» была 21-летняя девушка. Как выяснилось, у нее не было права управления авто. В какой-то момент, она не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор, - рассказывают в Госавтоинспекции.

В машине находились четыре подростка. Трое из них скончались на месте от полученных травм. Это 14-летняя девочка и мальчики 14-ти и 16-ти лет. Еще одного пассажира – 15-летнего подростка доставили в больницу в состоянии комы.

ДТППроисшествия: ДТП