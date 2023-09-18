15 колючек репейника извлекли врачи из глаза подростка в Иркутске

15 колючек репейника удалили из глаза подростка в Иркутске. Фото: ОГАУЗ ГИМДКБ

У подростка из глаза достали целых 15 колючек репейника в Иркутске. Часть впились в конъюктиву, а часть - в роговицу, когда он тер глаз рукой. Удаляли инородные тела два раза. А через неделю, когда спал отек, под верхним веком обнаружили еще пять колючек. Об этом сообщают сотрудники Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Врачи рассказали, что в кабинет экстренной офтальмологической помощи обращаются два-три ребенка в неделю со словами «Колючка лопуха в глаз попала». Дети обычно не знают, к чему могут привести игры, вроде битвы такими колючками, когда созревший плод срывают с куста и кидают друг в друга, Репейник прилипает к одежде и отрываются с трудом, но последствия игры могут стать катастрофой, если плод попадет в глаз.

- Такие колючки тоньше волоса. Мы их можем разглядеть только в микроскоп. Они впиваются в конъюктиву верхнего века и разбухают, цепляются за ткани, как рыболовные крючки. Из-за этого их очень тяжело извлечь. Приходится выворачивать веко, это довольно неприятная и болезненная манипуляция, не все дети могут ее выдержать, поэтому, время от времени, проводим извлечение под наркозом, - рассказывает заведующая отделением офтальмологии ОГАУЗ ГИМДКБ Татьяна Федосеева.

Врачам приходится решать задачу, как удалить эти колючки из глаза ребенка безболезненно. Если такое инородное тело застрянет в глазу, то может доставлять пациенту большой дискомфорт. Появляется слезотечение, светобоязнь, кроме того, глаз просто не открывается.

Пациенты, пострадавшие от репейниковых плодов, появляются обычно в конце лета - начале осени.