Убийца-рецидивист сбежал из колонии за день до официального освобождения под Иркутском Фото: Иван МАКЕЕВ

Преступник сбежал из колонии-поселения под Иркутском за день до официального освобождения. На счету 49-летнего мужчины сразу несколько отнятых жизней. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также журналисту стало известно, что рецидивиста судили за разбой, организацию преступного сообщества и участие в нем и незаконное усыновление.

В местах не столь отдаленных душегуб пробыл 22 года. Большую части из них – в исправительной колонии строгого режима.

- Режим отбывания наказания не нарушал, работал, потому суд смягчил ему оставшуюся часть наказания переводом в колонию-поселение, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Также в ведомстве отметили, что участок при ИК-19, который самовольно покинул осужденный, не является режимным объектом. Заключенные здесь находятся не под охраной, а под надзором и могут свободно перемещаться в пределах муниципального образования, в данном случае – поселка Марково.

- Для осужденных, которые содержатся в колонии-поселении, отсутствие до трех дней считается уклонением от маршрута. Если в течение трех суток его не найдут, или он сам не явится, предусмотрено уголовное наказание до 4 лет лишения свободы, - заключают в региональном ГУФСИН.

Выйти на свободу житель Зимы должен был 18 сентября, но самовольно покинул принудительные работы 17 сентября. Причины его поступка правоохранителям пока неизвестны.