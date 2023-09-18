В Иркутске прошел чемпионат «СуперДетки» от «Комсомольской правды»

В Иркутске прошел чемпионат «СуперДетки». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Cпорткомплекс «Байкал-Арена». 17 сентября. Шум, улыбки, детский смех и веселье! Здесь проходил чемпионат «СуперДетки».

Кто вперед?

Главное действо чемпионата - забеги. Они проводились в нескольких возрастных категориях: от 6 месяцев до 5 лет. Самые юные участники дистанцию проползали, а старшие преодолевали полосу препятствий.

Конечно, самое сложное в таком соревновании - вообще добиться, чтобы малыш упорно полз, да еще и в нужном направлении. И уж на что только не шли родители, чтобы стимулировать детей к победе! Не только любимые игрушки шли в ход, но и… фен, папина дрель, мамина сумочка.

- А наша Ева ползла без всяких особых ухищрений, - с гордостью рассказывает ее мама Светлана, которую поддерживают две старшие дочери. - Она у нас такая боевая, и дома шустрит, только успевай следить.

Простор для фантазии

Ползти на скорость уже интересно, но ведь у каждого спортсмена должна быть своя команда болельщиков! Именно поэтому участники соревнований могли в полной мере проявить фантазию. Костюмы и оригинальные образы только приветствовались.

- Мы очень ответственно отнеслись к подготовке, - рассказывает мама Людмила Косых. - Подобрали и сами смастерили костюм, привлекли всех родных - бабушек, дедушек, дядей, тетей. Так что команда собралась большая. Мы решили быть героями сказок. Это неслучайно, ведь наш сын Руслан - сказочный богатырь.

Мама сама сшила Руслану костюм богатыря. Людмила - человек творческий, она занимается рекламой, а папа Александр - специалист в IT-сфере. Старшее поколение взяло на себя изготовление плакатов, а тети перевернули полгорода, чтобы нарядиться в настоящих Бабок-Ежек. Стоит ли удивляться, что эта дружная команда получила специальный приз за лучшую группу поддержки?!

На линии старта самые маленькие участники, от 6 месяцев до 1 года. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Задел на будущее

Пока очередные спортсмены готовятся к старту, подходим к председателю жюри чемпионата, главному врачу Иркутского городского перинатального центра, действительному члену Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), почетному члену Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, врачу высшей квалификационной категории Ирине Ежовой.

- Ирина Всеволодовна, не вредно ли малышей заставлять ползти?

- Не вредно и даже наоборот, очень полезно! Многим кажется, что в таком возрасте они еще не воспринимают окружающих и не понимают духа соперничества, но это совершенно не так. Знаете ли вы, что человек от 0 до 3 лет воспринимает тот же объем информации, что и потом за всю оставшуюся жизнь? Малыши впитывают буквально все и с огромной для взрослого человека скоростью. Только представьте: новорожденный еще не знает, что такое Луна и Солнце, а уже буквально через полгода прекрасно понимает, что такое день и ночь. Пусть они пока не говорят и даже не ходят, но понимают очень многое, внимательно изучают окружающий мир, и такие соревнования их тоже многому научат. А кроме того, дети очень тонко чувствуют обстановку в семье, настроение взрослых. Поэтому такие семейные праздники очень важны и нужны. И спасибо за это «Комсомолке»!

Победа для всех

Пока непосредственные участники соревнований отдыхали после непростых забегов (а кто-то просто откровенно спал на руках у родителей), все остальные гости от души веселились на конкурсах, которые проводили партнеры мероприятия. Разных игр и активностей было множество. Началось все, кстати, с зарядки, которую провел старший тренер Байкальской лиги ушу Дмитрий Скрябиков. А потом были игры и конкурсы и, наконец, невероятная бумажная вечеринка, которая превратила корт «Байкал-Арены» в настоящее море из восторженных ребятишек и серебряной бумаги. Некоторые родители тоже не удержались и присоединились к всеобщему веселью. Победили в этот день буквально все!

Бумажная вечеринка — отличное завершение чемпионата. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

НАГРАДА

Наши победители

Категория от 6 месяцев до 1 года

1-е место - Ева Аникович

2-е место - Арина Наумова

3-е место - Маргарита Голунова

Категория от 1 года до 2 лет

1-е место - Лев Власов

2-е место - Дарья Лемешевская

3-е место - Фадей Власов

Категория от 2 до 3 лет

1-е место - Диана Бордовская

2-е место - Роберт Шигнанов

3-е место - Анастасия Березовская и Макар Пискунов

Категория от 3 до 4 лет

1-е место - Майя Груздева

2-е место - Арина Воробьева

3-е место - Семен Шульгин

Категория от 4 до 5 лет

1-е место - Алиса Новикова

2-е место - Артем Загвозкин

3-е место - Дмитрий Березовский

КСТАТИ

Специальный приз от компании «Слата» за лучшую приманку - Марат Бадмаев.

Специальный приз от Центра материнства и детства за лучший костюм - Мирослава Корчевская.

Специальный приз за лучшую группу поддержки - Руслан Косых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасибо всем причастным

Устроить этот грандиозный праздник нам помогли верные друзья и партнеры. Прежде всего - волонтеры факультета бизнес-коммуникаций ИГУ, которые помогали всем участникам сориентироваться и выступали в роли секундантов на беговых дорожках. А за безопасностью всего происходящего бдительно следила детский хирург областного перинатального центра Анастасия Пушкова. Почетным гостем мероприятия стала Елена Болсун, легкоатлетка, специалистка по спринтерскому бегу, многократная победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Афинах, мастер спорта международного класса.

Призы и подарки для участников предоставили

Университет «Синергия»

ООО «Торговый Дом СЛАЩЕВА»

МУП «Комбинат питания города Иркутска»

АО «СОГАЗ-Мед» Иркутский филиал

Детский оздоровительный центр «На волне»

ООО «Центр материнства и детства»

Детский центр «Всезнайка» и Шахматная школа «4 офицера»

«Умка»

Интернет-магазин Mamahaus

Торговая сеть «Слата»

ГК «Кузьмиха»

Развлечение всем участникам обеспечили

- Байкальская лига ушу и старший тренер Дмитрий Скрябиков

- Команда аниматоров «ЛоллиПолли»

Важно

Каждому участнику чемпионата “СуперДетки” полагается диплом. И если вы забыли его забрать, то он ждет вас в редакции “Комсомольской правда” по адресу ул. Партизанская, 75. Детали можно уточнить по телефону 8(3952)208-770